Aunque fue evasiva en precisar la razón por la que le solicitó la renuncia a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, la gobernadora Wanda Vázquez Garced rechazó este sábado que haya tenido alguna “desavenencia” con la funcionaria e insistió en que nunca ha intervenido en ninguna de las investigaciones que realizaba la agencia que una vez dirigió.

Alegó que fueron “situaciones que ocurren en diario de toma de decisiones” las que la llevaron a pedirle la renuncia. Entre otras cosas, puntualizó que fueron “situaciones ajenas a esas investigaciones (en curso) que me llevaron tomar esa determinación”.

“Esos son puestos de confianza. Así que, al retirarse la confianza, era suficiente para solicitar la renuncia de la secretaria de Justicia”, argumentó durante una conferencia de prensa realizada al concluir los actos de conmemoración del 244 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

Entre otras cosas, la primera ejecutiva aludió a que siempre ha tratado con respeto a los jefes de agencia. Pero, sobre todo, insistió en que “le hemos dado total autonomía al Departamento de Justicia”.

La gobernadora Wanda Vázquez habla por primera vez tras solicitarle la renuncia a la secretaria de Justicia.

Señaló que Longo Quiñones puede dar fe que nunca le hizo preguntas sobre ninguna pesquisa en curso, entre las que se encontraba la desaparición de vagones con suministros, así como la compra irregular de pruebas para detectar coronavirus a la constructora Apex General Contractors.

“Es importante aclarar, meridanamente, que cualquier insinuación, comentario, expresión, que vaya dirigido a inducir a error a nuestro pueblo de que en esta situación hubo alguna discusión, de que había habido alguna desavenencia con la secretaria de Justicia, eso era totalmente falso”, planteó la gobernadora, quien informó que en todo el proceso de la renuncia no ha tenido comunicación con Longo Quiñones.

Vázquez Garced rechazó, de paso, que las controversias que alguna vez pudo tener con la madre de la exfuncionaria, la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, estuvieran relacionadas a su determinación de quitarle la confianza.

Quiñones de Longo denunció en marzo pasado que asesoras de Vázquez Garced la presionaron para que firmara un contrato relacionado a la emergencia del coronavirus. En medio de la disputa, renunció al cargo.

Más allá de lo que motivó solicitarle la renuncia a la ahora extitular de Justicia, la gobenadora expresó que su reclamo a la agencia es que “lleve a las últimas consecuencias” todas las pesquisas que se realizan.

“Jamás he intervenido y jamás intervendré”, reiteró al hablar de las investigaciones en curso.

“Yo lo que le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que cualquier investigación, incluyendo los almacenes, la del COVID, la de Salud, cualquier investigación, la instrucción a la secretaria que se encuentra actualmente, Waldemar Burgos, como lo era para Dennise Longo es que se llegue hasta las últimas consecuencias. No voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, intervenga con esas investigaciones. Las determinaciones que he tomado, las he tomado como gobernadora, en beneficio, entiendo que es la mejor decisión en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, agregó.

Por otro lado, el secretario de Estado, Elmer Román, se disculpó públicamente con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, por el “malentendido” que ocurrió con su invitación para que asistiera a la actividad realizada con motivo del 4 de julio.

“Vamos a asegurarnos que en un futuro no ocurra de nuevo”, afirmó, al alegar que el problema ocurrió en la cadena que hubo para que la comisionada supiera que le habían enviado la invitación al evento.