La gobernadora Wanda Vázquez Garced extendió esta tarde por dos semanas el toque de queda a los ciudadanos de Puerto Rico, así como el cierre forzado de ciertos negocios para continuar la contingencia de la propagación del coronavirus Covid-19 que ya ha cobrado dos vidas y ha contagiado a 64 personas en el País.Ahora, la cuarentena -que comenzó el pasado 14 de marzo y estaba pautada para culminar el 30 de marzo- se extenderá hasta el 12 de abril, pero con enmiendas de mayor restricción para la ciudadanía.

A partir del 31 de marzo, el toque de queda comenzará a partir de las 7:00 de la noche y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana.

Además, el gobierno tomó la decisión de limitar la cantidad de personas que salgan a transitar, de acuerdo a la tablilla del vehículo.

Si su último número de tablilla es par podrá transitar lo lunes, miércoles y viernes. Mientras, si el número es impar podrá transitar martes, jueves y sábado. Esto es para gestiones permitidas por la Orden Ejecutiva y no aplicará a citas médicas o situaciones de salud ni empleados exentos.

También, la nueva Orden Ejecutiva ordena cerrar los supermercados durante los domingos.

La recomendación de la ampliación del toque de queda y el aislamiento social fue realizada por el “task forcé” médico, creado por la mandataria.

Por otro lado, la gobernadora nombró al psiquiatra Lorenzo González Feliciano como el secretario del Departamento de Salud tras la renuncia de Concepción Quiñones de Longo.

El médico estuvo liderando la agencia entre 2009 y 2012. En la mañana, el Departamento de Salud informó de 13 nuevos positivos al virus, que se distribuyen de la siguiente manera: seis en la región metropolitana, cuatro en Bayamón, uno en Arecibo, uno en Caguas y otro en Mayagüez.

De estos, siete son de sexo biológico masculinos y seis femeninos.Los resultados negativos en las islas de Puerto Rico totalizan 377 y se esperan por los resultados de otras 335.El total de pruebas realizadas alcanzan los 776.Los estimados de la cifra de contagiados por coronavirus estaría rondando los 640 casos positivos, según el doctor William Méndez, integrante del “task force”.

Por otro lado, medios locales han reseñado que, en términos conservadores, las víctimas mortales en el Estado Libre Asociado podrían ascender a 16,000. Mientras, en el peor escenario, llegarían a 58,000 fallecidos, de acuerdo a cálculos realizados el demógrafo experto en salud Raúl Figueroa.

No obstante, estos estimados fueron refutados por el gobierno, quienes entienden que esa cifra hubiera sido si en el País no se hubieran tomado medidas cautelares como el toque de queda y el cierre de negocios no esenciales.

Tanto Vázquez Garced como miembros del equipo de trabajo compuesto por médicos de la Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico insistieron esta mañana en la cuarentena como medida para contener los contagios en suelo boricua. Y le restaron importancia a la masiva realización de pruebas como han sugerido la Organización Mundial de la Salud y el doctor Perry Kendall, quien en 2003 le ganó la batalla al primer coronavirus mortal, el SARS."Las pruebas no evitan el contagio.

El contagio lo evita las medidas de aislamiento social. Unas medidas que unos países de Europa no tuvieron la oportunidad de hacerlas. Se han hecho hasta ahora 772 pruebas. Las estamos adquiriendo poco a poco y están llegando. Pero las pruebas no evitan el contagio, lo que evita el contagio es el aislamiento social", indicó el coordinador del “task forcé” y rector del RCM, Segundo Rodríguez Quilichini.

No obstante, el gobierno destacó que poseen pruebas de coronavirus, pero que tienen que competir con los demás países para acceder a ellas.

El Laboratorio de Salud Pública cuenta al día de hoy con 700 reactivos para hacer pruebas, pero que el kit para realizarlas, confesaron, ha escaseado.El Departamento de Salud comenzó a distribuir hoy 500 pruebas moleculares en ocho hospitales e indicaron que llegarán a Puerto Rico 1,500 exámenes que serán distribuidos en las seis regiones de la agencia.