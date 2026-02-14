Para facilitar a los adultos mayores la búsqueda de servicios tanto a nivel gubernamental como privado, la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón firmó una legislación que designa a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) recopilar dicha información y hacerla pública en su página cibernética.

“La población de adultos mayores sigue en crecimiento, es por eso que continuamos tomando medidas para transformar el gobierno en uno que atienda las necesidades de nuestros adultos mayores y una de las formas es centralizar la información para que tengan un mejor acceso a ella. Hay quienes desconocen servicios que están disponibles o beneficios a los que tienen derecho; por lo que consolidar esa data en un solo lugar les facilita la búsqueda y les permite conocer iniciativas que les impacten, así como el alcance de las leyes tanto estatales como federales, actividades enfocadas en ellos, entre otros”, explicó la mandataria en comunicado de prensa.

La Ley 20-2026 (Proyecto del Senado 516), cónsona con el programa de gobierno de la Administración de Jenniffer González, es de la autoría del senador Héctor J. Sánchez (PNP-Carolina) y la coautoría de los senadores Jamie Barlucea Rodríguez (PNP-Ponce), Héctor G. González López (PNP-Arecibo), Brenda Pérez Soto (PNP-Arecibo), Rafael Santos Ortiz (PNP-Guayama) y Wilmer Reyes Berríos (PNP-Guayama).

La ley estipula que el director ejecutivo de la ODSEC establecerá, revisará, publicará y actualizará digitalmente en su página cibernética oficial todos los programas, beneficios, servicios, actividades e instalaciones disponibles para los adultos mayores, tanto en las agencias gubernamentales, así como en entidades privadas, mediante forma electrónica.

La información disponible digitalmente debe visibilizar e incluir las leyes estatales y federales, reglamentos, órdenes, normas, procedimientos, recursos, medios, mecanismos y requisitos necesarios para cualificar y obtener cualquier beneficio, servicio, derecho o privilegio.

Esta recopilación estará a cargo del Programa de Servicios Integrales para las Personas de Edad Avanzada adscrito a ODSEC.