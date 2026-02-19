La gobernadora Jenniffer González Colón firmó una legislación que busca ampliar la disponibilidad de servicios veterinarios, se informó este jueves.

La ahora Ley 25-2026 impulsa la reincorporación de profesionales, formados tanto en Estados Unidos como en el exterior, a la red de veterinarios necesaria para el desarrollo de diversas industrias, así como para el cuidado de animales.

Además, la medida, que enmendó la “Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico”, aclara y precisa los requisitos para solicitar los exámenes de reválidas, así como obtener licencias provisionales bajo esta Ley.

El fin de esta ley, de la autoría de Carmelo Ríos, es proveer un mecanismo que permita a los estudiantes adherirse al cuerpo profesional veterinario, bajo la supervisión de un veterinario-licenciado, mientras se preparan para las certificaciones establecidas en la Ley número 194 supra, dando así la oportunidad a cientos de profesionales de continuar adquiriendo experiencia en su campo, obtener una remuneración económica y capacitarse académicamente durante el período previo a las certificaciones obligatorias para el ejercicio de la medicina veterinaria.

Según se informó en comunicado de prensa, el programa de gobierno que promulgó la gobernadora fomenta la salud de las mascotas y está ley va encaminada en ampliar disponibilidad de servicios veterinarios.

“Los expertos recomiendan llevar a las mascotas al veterinario al menos una vez al año para un examen general en el que se evalúe la salud física del animal, su peso, condición dental, piel, ojos y oídos, así como posibles signos de enfermedades subyacentes. Para las mascotas de edad avanzada, los chequeos pueden ser recomendados con mayor frecuencia, como cada seis meses. También recomiendan una serie de vacunas esenciales, en su mayoría anuales, que protegen contra enfermedades comunes y graves; algunas de estas son requeridas por ley. Estas visitas y vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y detectan problemas de salud antes de que se conviertan en algo más serio, contribuyendo a una vida más larga y saludable para las mascotas”, lee parte del Programa en sus páginas 21 y 22.

Durante los pasados años, el incremento acelerado de mascotas en los hogares ha llevado a un alza de personas en busca de un veterinario. Sin embargo, se destacó que no se ha visto un alza similar en veterinarios practicando en la Isla.