La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció hoy que estampó su firma sobre el Proyecto de la Cámara 505, una medida que establece una tasa contributiva de 4% sobre las ganancias de capital para inversionistas residentes que se muden a la isla al amparo de la Ley 60 a partir de 2027.

Así lo informó la primera ejecutiva en un breve video publicado en su cuenta de Facebook, en el que también señaló que las proyecciones de ingresos generadas por esta nueva ley se destinarán a “bajar las contribuciones” que pagan los puertorriqueños sobre intereses, dividendos y ganancias de capital.

PUBLICIDAD

“Hoy voy a convertir en ley este Proyecto de la Cámara 505, que aumenta esa tasa contributiva sobre las ganancias netas de capital, intereses y dividendos para futuros individuos residentes inversionistas en Puerto Rico a un 4%. Actualmente pagan 0; ahora van a estar pagando un 4%”, expresó la mandataria.

“Confío en que, una vez esté convertido en ley, los recaudos que genere esta medida se puedan utilizar en beneficio de los contribuyentes locales que también invierten”, añadió, al hacer referencia a que la Legislatura no ha actuado todavía a esos fines.

González Colón sometió a la Legislatura un proyecto de Reforma Contributiva, que busca reducir la carga fiscal para ciertos contribuyentes. No obstante, la propuesta no ha sido aprobada y ha sido ampliamente cuestionada, entre otras razones, por la falta de datos fiscales detallados cuando fueron solicitados durante el proceso legislativo. Además, la iniciativa ha enfrentado señalamientos de la Junta de Supervisión Fiscal, que indicó que la medida no cumple con el plan fiscal certificado para la isla.

No obstante, la medida ahora convertida en ley por la gobernadora también establece que los individuos que se acojan a ese estatuto deberán demostrar que han adquirido, o que están en proceso de adquirir, una propiedad en Puerto Rico dentro de sus primeros dos años de residencia en la isla.

Actualmente, para que un inversionista pueda obtener un decreto contributivo bajo la Ley 60-2019, debe demostrar que no ha residido en Puerto Rico durante los últimos 10 años. El Proyecto de la Cámara 505 reduciría ese requisito a seis años.

“Por primera vez empezamos a recibir de vuelta de la inversión de esta legislación”, terminó diciendo González Colón.