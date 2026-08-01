La gobernadora Jenniffer González Colón informó este sábado varias medidas legislativas, las cuales aseguró buscan fortalecer la administración pública, promover la transparencia, reforzar las herramientas contra la corrupción, modernizar el funcionamiento del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y agilizar la resolución de controversias relacionadas con condominios.

Entre los proyectos convertidos en ley se destaca una enmienda a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas y el Código Municipal para clarificar las disposiciones aplicables durante el período eleccionario. La medida es del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

Se informó en un comunicado de prensa que la nueva ley delimita con mayor precisión las restricciones sobre gastos de difusión pública, establece excepciones para garantizar que el gobierno pueda continuar informando a la ciudadanía sobre servicios esenciales y emergencias, y agiliza procesos administrativos para municipios cuyos alcaldes resulten reelectos.

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Asimismo, la gobernadora firmó una medida de la senadora, Ada Álvarez Conde, que enmienda el Código Penal para hacer obligatoria la imposición de la pena de restitución contra toda persona convicta por el delito de enriquecimiento ilícito cuando obtenga el beneficio perseguido. Aludió a que con esta propuesta se fortalecen las herramientas para combatir la corrupción y garantizar la reparación del daño ocasionado al pueblo.

Para modernizar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, firmó unas enmiendas a la ley que crea el ente para armonizarla con la legislación vigente.

Se detalló que se sustituyeron referencias legales obsoletas y eleva de $36,000 a $100,000 el umbral que requiere la aprobación de la Junta de Directores para la adquisición de equipos, materiales y servicios, permitiendo una operación administrativa más ágil sin afectar la independencia ni la transparencia de la institución.

Por último, González Colón firmó una medida del Senado que introduce múltiples enmiendas a la Ley de Condominios de Puerto Rico para transferir al Tribunal de Primera Instancia la jurisdicción primaria exclusiva sobre las controversias relacionadas con el régimen de propiedad horizontal, crear salas especializadas para atender estos casos, establecer requisitos mínimos de capacitación para agentes administradores y modernizar diversos procesos administrativos aplicables a los condominios en Puerto Rico.

Por otro lado, la gobernadora firmó la Resolución Conjunta 97, ahora Resolución Conjunta 43-2026, para designar el Parque Ventana al Mar, ubicado en la avenida Ashford en Condado, San Juan, con el nombre de “Doña Kate Donnelly”, en reconocimiento a su legado de servicio, compromiso con las causas sociales y aportaciones a Puerto Rico.