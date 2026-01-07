La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó esta noche la Resolución Conjunta de la Cámara 193 que le ordena al operador de la red eléctrica LUMA a eliminar los cargos de $300 a clientes en casos de sistemas fotovoltaicos (placas solares) de menos de 25 kilovatios de capacidad.

“Esta Resolución Conjunta 5-2026 le impone al Negociado de Energía la responsabilidad de revisar su reglamento para evitar estos cargos de $300 retroactivos y segundo que no se le pasen al resto de los consumidores en sus facturas. El resto de los clientes que no tiene el sistema fotovoltaico menores de 25 kv no tienen que pagar estas conexiones. Le corresponde ahora al Negociado establecer el nuevo reglamento para que el operador en este caso LUMA autorice esas conexiones”, explicó la gobernadora mediante declaraciones escritas.

Tal y como lo adelantara, la gobernadora se reunió hoy con el Zar de Energía Josué Colón, la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Mary Zapata, con miembros de la Asociación de Almacenamiento Solar y de Energía (SESA, por sus siglas en inglés) entre ellos PJ Wilson, su presidente y Javier Rua Jovet, director ejecutivo; y sus asesores legislativos para discutir el impacto de la legislación.

La medida que ahora se convierte en la Resolución Conjunta 5-2026 es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez y el representante Víctor Parés Otero y de la coautoría de miembros del PNP, Héctor Ferrer Ríos, todos los miembros del PPD, Dennis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nellie Lebrón Robles.

En la Sección 2 de la resolución se establecería que “una vez aprobada la presente Resolución Conjunta, el Negociado de Energía reanudará los procesos administrativos en los casos consolidados NEPR-MI2019-0009 y CEPR-MI-2018-0008 para llevar a cabo talleres participativos con entidades interesadas, guiados por una firma o entidad reconocida por su alta pericia y sustancial experiencia previa probada en moderación de procesos intensivos y multi-participativos de reglamentación de interconexión”.

LUMA arremete contra la medida

Más temprano y en declaraciones escritas, LUMA Energy arremetió contra la firma de la medida que dijo, va en contra de una ley establecida en el 2017 que establece el cobro de ese cargo. “Reiteramos que eliminar el cargo del estudio de interconexión suplementario, establecido por ley en el 2017 antes de la llegada de LUMA, en zonas con alta penetración de energía renovable en el sistema expone directamente la red eléctrica a condiciones de inestabilidad y limita la capacidad de evaluar de manera responsable la integración de nuevos sistemas de energía distribuida”, sostuvo el consorcio energético.

Según LUMA, eliminar ese cargo, podría representar el prescindir de estos análisis técnicos, lo que a su vez “incrementa significativamente el riesgo de fluctuaciones de voltaje, fallas operacionales e interrupciones de servicio que pueden afectar a comunidades completas”. La empresa añadió que los estudios suplementarios “son necesarios para identificar limitaciones en el sistema y definir las mejoras necesarias que permitan integrar generación distribuida de forma segura y ordenada”, y sostuvo que LUMA no se beneficia del cobro de ese cargo.