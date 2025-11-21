La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este viernes dos medidas que impulsó desde su administración para impulsar el servicio voluntario de adultos mayores y poder acelerar proyectos de energía.

La información fue provista por un comunicado de prensa emitido por La Fortaleza.

La medida para promover el voluntariado en los adultos mayores fue el Proyecto del Senado 518.

Esta nueva ley, que enmienda la “Ley del Voluntariado de Puerto Rico”, autoriza a los municipios, agencias, dependencias e instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico a investigar y procurar fondos federales disponibles que permitan que los adultos mayores participen en programas de voluntariado en el gobierno.

Se indicó que con esta propuesta se impulsaría el voluntariado en comunidades, como en el sector público, fomentando así la conexión intergeneracional a través de la mentoría entre las partes.

La medida reconoce “la importancia de garantizar los derechos de nuestros adultos mayores, y sus aportaciones y capacidad como parte de la fuerza laboral que Puerto Rico tanto necesita. Su sensibilidad, memoria histórica y experiencia profesional aportarán al Puerto Rico que todos queremos y aspiramos. Por ello, considera meritorio aprobar toda legislación necesaria que redunden en mejorar la calidad de vida de todos los hombre y mujeres que han entregado sus mejores años, trabajando tanto en el sector público, como el privado”.

La otra medida, que era la resolución conjunta 42, busca acelerar la ejecución de proyectos de energía ante la tardanza en el desembolso de fondos federales.

Se indicó que la gobernadora ha sido enfática en que hay que poner los proyectos de reconstrucción a correr, en especial aquellos relacionados a la transformación energética. Se identificó como una traba para no pueden dar inicio a las obras a la tardanza de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (“FEMA”, por sus siglas en inglés) en el desembolso de fondos federales.

Ante esto, la gobernadora envió a la Legislatura esta medida para comenzar con fondos estatales los proyectos de reconstrucción.

La medida enmienda la Resolución Conjunta 85-2020, a los fines de extender la vigencia y ampliar el alcance del Fondo Rotatorio disponible para otorgar préstamos, líneas de crédito o adelantos a agencias del gobierno central, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios del Gobierno de Puerto Rico, de forma tal que se pueda continuar agilizando la recuperación y reconstrucción de la infraestructura crítica de Puerto Rico.

Los adelantos de recuperación sólo serán desembolsados para proyectos elegibles de transformación energética bajo los programas de Asistencia Pública y Subvenciones para la Mitigación de Peligros (Public Assistance and Hazard Mitigation Grant Programs) de FEMA, hasta la cantidad aprobada, incluyendo la porción federal y local, se informó.