La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cuatro resoluciones además de tres medidas relacionadas con la protección de menores bajo custodia, el acceso a los exámenes de equivalencia de cuarto año y los requisitos para obtener una licencia de técnico de refrigeración y aire acondicionado.

Las leyes aprobadas son las siguientes:

Ley 213-2026 (P. de la C. 1206): Enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico para procurar el consentimiento expreso del menor y de su padre, madre o tutor para grabar en audio y video los interrogatorios , con el fin de proteger su dignidad e intimidad. Las declaraciones obtenidas no serán automáticamente inadmisibles si el Ministerio Público demuestra que hubo justa causa para impedir la grabación.

Enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico para , con el fin de proteger su dignidad e intimidad. Las declaraciones obtenidas no serán automáticamente inadmisibles si el Ministerio Público demuestra que hubo justa causa para impedir la grabación. Ley 211-2026 (P. de la C. 190): De la autoría de Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nellie Lebrón Robles, aumenta de una a dos veces por semestre la disponibilidad de los exámenes de equivalencia de cuarto año . También establece que las fechas se anuncien con al menos dos meses de anticipación en los sitios web y las redes sociales oficiales del Departamento de Educación.

De la autoría de Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nellie Lebrón Robles, . También establece que las fechas se anuncien con al menos dos meses de anticipación en los sitios web y las redes sociales oficiales del Departamento de Educación. Ley 212-2026 (P. de la C. 817): De la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, enmienda la ley que regula la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado para aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales para obtener la licencia. La medida establece una evaluación individualizada para facilitar la reinserción laboral de personas con antecedentes penales, conservando restricciones para determinados delitos y protecciones para sectores vulnerables.

Las cuatro resoluciones conjuntas firmadas son: