Gobernadora firma tres proyectos y cuatro resoluciones conjuntas: estas son
Algunas de las medidas abordan temas sobre menores de edad.
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La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cuatro resoluciones además de tres medidas relacionadas con la protección de menores bajo custodia, el acceso a los exámenes de equivalencia de cuarto año y los requisitos para obtener una licencia de técnico de refrigeración y aire acondicionado.
Las leyes aprobadas son las siguientes:
- Ley 213-2026 (P. de la C. 1206): Enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico para procurar el consentimiento expreso del menor y de su padre, madre o tutor para grabar en audio y video los interrogatorios, con el fin de proteger su dignidad e intimidad. Las declaraciones obtenidas no serán automáticamente inadmisibles si el Ministerio Público demuestra que hubo justa causa para impedir la grabación.
- Ley 211-2026 (P. de la C. 190): De la autoría de Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nellie Lebrón Robles, aumenta de una a dos veces por semestre la disponibilidad de los exámenes de equivalencia de cuarto año. También establece que las fechas se anuncien con al menos dos meses de anticipación en los sitios web y las redes sociales oficiales del Departamento de Educación.
- Ley 212-2026 (P. de la C. 817): De la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, enmienda la ley que regula la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado para aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales para obtener la licencia. La medida establece una evaluación individualizada para facilitar la reinserción laboral de personas con antecedentes penales, conservando restricciones para determinados delitos y protecciones para sectores vulnerables.
Las cuatro resoluciones conjuntas firmadas son:
- Resolución Conjunta 70-2026: Ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evaluar la transferencia, el usufructo u otro negocio jurídico permitido por ley de las instalaciones de la antigua Escuela Juanita Rivera al Municipio de Juana Díaz, para establecer proyectos de desarrollo económico, educativos, comunitarios y deportivos.
- Resolución Conjunta 71-2026: Ordena al CEDBI evaluar la transferencia, el usufructo u otro negocio jurídico permitido por ley de las instalaciones de la antigua Escuela Luz E. Correa, ubicada en la comunidad Manzanilla del barrio Cintrona, al Municipio de Juana Díaz, para establecer proyectos de desarrollo económico, educativos, comunitarios y deportivos.
- Resolución Conjunta 72-2026: Ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico liberar las condiciones y restricciones sobre las parcelas 240-A, 240-B y 240-C del Proyecto Castañer, en el barrio Bartolo de Lares, y autoriza la segregación del terreno donde ubica la residencia principal.
- Resolución Conjunta 73-2026: Denomina la totalidad de la carretera estatal PR-8860, que discurre entre Carolina y Trujillo Alto, con el nombre del exalcalde de Trujillo Alto Heriberto “Bertín” Zayas Montañez, en reconocimiento a su trayectoria como veterano de guerra, comerciante y servidor público.