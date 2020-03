La gobernadora Wanda Vázquez se presta a informar esta tarde si se extenderá el periodo de cuarentena y el toque de queda que se ha impuesto para tratar de detener los contagios del coronavirus COVID-19.

Lo hará después de sostener reuniones con el task force médico, que ya le recomendó ayer esta extensión del periodo de distanciamiento social por dos semanas adicionales, así como con el task force económico. Ambos organismos fueron creados para atender la emergencia causada por esta temida enfermedad.

En entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio), Vázquez precisó que las medidas que se toman no funcionarán si no hay el compromiso y el apoyo de la ciudadanía.

“Importante, de ser extendido, depende de cada uno de nosotros los puertorriqueños el que nosotros podamos salir de esto lo antes posible, salir vivos y con salud. Si se extiende el ‘lockdown’ tienen que permanecer en sus viviendas. Es la única manera primero de salvar nuestras vidas, de tener salud, de salir lo antes posible y poder reactivar la economía y nuestra normalidad. Si nosotros no cooperamos y los ciudadanos no permanecen en su casa, entonces nosotros tendremos que seguir tomando medidas. Mire como después que se pierde el control, como en otros países, hoy están lamentando no haber tomado esas medidas. Así que vamos a seguir instrucciones”, puntualizó.

Es la única manera primero de salvar nuestras vidas, de tener salud, de salir lo antes posible y poder reactivar la economía y nuestra normalidad". -Wanda Vázquez, gobernadora

La primera ejecutiva, de paso, defendió esta paralización del país a medida en que aumentan los casos de coronavirus. Según la cifra oficial informada por el Departamento de Salud, ya suman 64 las personas contagiadas y dos muertes.

“El ‘lockdown’ es necesario ha sido una alternativa que ha protegido al pueblo de la contaminación comunitaria”, sostuvo.

De hecho, indicó que esperan poder observar próximamente que “los casos deberían ir bajando” a causa del distanciamiento social.

Aunque la gobernadora defiende su propuesta, dejó sobre el tintero cuál será su determinación para extender el periodo de cuarentena y toque de queda.

“Durante la tarde de hoy, en algún momento, le notificaremos al pueblo cuál es decisión del gobierno”, insistió.

Cabe destacar que la gobernadora convocó para una conferencia de prensa a las 4:45 p.m. en La Fortaleza. Se detalló que estarán presentes los integrantes de los task force médico y económico, y que se hablaría sobre la situación actual del COVID-19 en la Isla.

Esta mañana, entretanto, la Corporación para la Difusión Pública (WIPR – Canal 6 y 3) transmitirán un programa especial “Medical Task Force Update”. En el mismo participará Vázquez y los integrantes del task force médico de coronavirus.

La gobernadora precisó que será un “programa informativo para todos los ciudadanos”.

