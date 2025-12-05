En cuatro ocasiones, la gobernadora Jenniffer González Colón le sugirió este viernes a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, que “se puede ir” de su gobierno.

“Cada cuál tiene que evaluar y, si no se siente cómodo en trabajar en equipo, se puede ir”, afirmó en la primera ocasión en la que le abrió las puertas a la funcionaria para dejar el cargo.

La afirmación ocurrió cuando se le cuestionó a la primera ejecutiva cuál era la opinión que tenía a unas expresiones emitidas por la secretaria del DACO en torno a que recibe “tiros” de personas dentro del mismo gobierno por haber ganado una batalla legal contra LUMA Energy para que pague los enseres eléctricos que se dañan a causa de fluctuaciones de energía o apagones.

La controversia se suscita por la posibilidad de que sean los mismos abonados o la Autoridad de Energía Eléctrica quien termine pagando los costos que pudiesen representar el auxilio que se extiende a aquellos que pierdan sus equipos electrodomésticos.

Según González Colón, al estar en el cargo de gobernadora ella también recibe esos “tiros”.

“Hasta ella misma me tira”, aseguró, al hacer referencia a Rodríguez Erazo.

Luego de esta expresión, fue que argumentó por segunda ocasión que quien no se sienta cómodo en su gobierno tiene las puertas abiertas para dimitir a su cargo.

“Todos los jefes de agencia fueron convocados a esta marcha. Ella no está aquí. Así que si no puede trabajar en equipo, con mucho gusto puede irse al sector privado”, reiteró González Colón sobre la postura que asumió de invitar a la secretaria del DACO a dejar el cargo.

Hacía referencia a la “Marcha de Prevención del Suicidio: Hazlo por ti”, que organizó la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). La misma se realizó desde el parque Luis Muñoz Rivera hasta El Capitolio, en San Juan.

Al concluir la marcha, fue que la gobernadora emitió sus expresiones.

“Yo creo que aquí todos tenemos que trabajar para el pueblo de Puerto Rico y todos tenemos que trabajar en equipo. Yo les requiero a todos mis jefes de agencias informes, trabajos, coordinaciones, en algunos casos hasta cambiar elementos que se han hecho. Así que yo creo que debe enfocarse, la secretaria, en hacerse su trabajo y dejar el chisme. Yo creo que aquí tenemos que enfocarnos en trabajar y yo no voy a permitir, verdad, tener un jefe de agencia tirándome a mí o tirándole a la administración. Si no puede hacerlo, con mucho gusto se puede ir”, afirmó en la tercera ocasión en la invitó a renunciar.

Tras las expresiones, se le cuestionó a González Colón si despedirá a Rodríguez Erazo del cargo. Aludió a que hará “sus evaluaciones”.

“Yo acabo de contestar las preguntas que ustedes me hicieron. Si hay un jefe de agencia que se siente incómodo, puede abandonar el puesto inmediatamente”, concluyó.

Este medio intentó obtener una reacción de Rodríguez Erazo, sin embargo, su oficial de prensa indicó que al momento la secretria no hará expresiones al respecto.