Ante la “amenaza” lanzada anoche por LUMA Energy al establecer que la demanda que le presentó el gobierno para cancelarle el contrato pudiese “incrementar el riesgo de interrupciones eléctricas”, la gobernadora Jenniffer González Colón le advirtió este viernes a la empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía que pudiesen ser imputados de cometer “actos de terrorismo”.

De paso, llamó a la empresa “LUMA limón”.

La reacción la emitió a un día de que revelara que el gobierno demandó a LUMA Energy para que se declare nulo el contrato.

A modo de reacción, LUMA emitió unas expresiones, que no estuvieron atribuidas a algún portavoz, en la que expuso que “los intentos de invalidar el contrato en este momento o de cambiar los términos de un contrato legalmente vinculante envían un mensaje preocupante a cualquier empresa que esté considerando hacer negocios o invertir en Puerto Rico. Esta acción también podría interrumpir la continuidad en un momento crítico, atrasar aún más los proyectos dirigidos a mejorar el sistema eléctrico, aumentar el riesgo de interrupciones, atrasar el tiempo de restauración y retrasar mejoras financiadas con fondos federales”.

La gobernadora señaló que estas expresiones suenan a “amenazas”.

“Esa amenaza, yo no descarto como parte de este pleito que ya está radicado en los tribunales… Eh, amenazar con suplido de servicios esenciales, agua, luz, infraestructura portuaria, de aviación, son elementos esenciales, por lo tanto, constituyen actos de terrorismo jugar con esas cosas. Así que yo creo que ellos deben pensar. Ellos tienen acciones, ellos tienen otras compañías en los Estados Unidos, y sus empresas matrices tienen otras compañías en los Estados Unidos. Yo creo que ellos van a ser o deberían ser cautelosos al momento de ponerse a jugar ¿Cuál sería la opción? Que el pueblo de Puerto Rico, estuviéramos cumpliendo con el chantaje semanal. Ah, pues seguimos pagando, seguimos pagando y nunca van a arreglar esto. ¿Hasta dónde llegamos? Va a llegar un momento que la gente va a pagar más de luz que lo que paga de casa. Eso es ridículo”, precisó la funcionaria, durante una conferencia de prensa realizada en Corozal.

La gobernadora estipuló que ya el pueblo está cansado de que LUMA responda a medidas que se toman en su contra con alertas de que se le aumentará el costo de la energía o que habrá interrupciones de luz.

“Es un chantaje todo el tiempo con el pueblo y con el gobierno”, dijo.

Por tal razón, González Colón justificó la medida tomada ayer por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica de demandar a LUMA Energy para invalidar la extensión del contrato suplementario. En el recurso legal, se expone que habría un periodo de transición entre LUMA y una nueva empresa de un año.

La gobernadora reveló hoy que ya evalúan a dos empresas. Las dos son estadounidenses y no canadiense, como LUMA Energy. Dijo que buscan una empresa estadounidense, pues necesitan trabajar con fondos federales.

En sus expresiones, González Colón reiteraba el cambio de nombre de LUMA Energy a “LUMA limón”. Explicó que la razón para apodarle limón, “porque LUMA ha sido el peor carro que ha comprado el pueblo de Puerto Rico sin mantenimiento y estando en garantía”.

Por otro lado, la gobernadora expuso que su demanda “es mucho más complicada” que la que presentó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para reclamar que LUMA pagara por los enseres eléctricos que se dañan a causa de problemas de voltaje o interrupciones de energía eléctrica.

De paso, le restó crédito a la acción legal que tomó la exsecretaria de la agencia, Valerie Rodríguez Erazo, al exponer que “total, lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico”.