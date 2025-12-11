La Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico presentaron una demanda contra LUMA Energy, en la Sala de Remedios Extraordinarios del Tribunal de San Juan en la que solicitan al Tribunal una sentencia declaratoria e injuction preliminar, invalidando la extensión del contrato suplementario bajo el que el conglomerado opera el sistema de transmisión y distribución eléctrica.

“Esta ‘extensión’, suscrita el 30 de noviembre de 20221, resultó en otorgarle a LUMA un control indefinido sobre la operación del sistema eléctrico, despojar a la P3 y a la AEE de la facultad resolutoria que les pertenecía y subordinar el interés público a la mera voluntad del operador privado”, lee el recurso. “Con esta extensión, el Pueblo de Puerto Rico quedó indefinidamente atado a un contrato con LUMA sin los mecanismos de supervisión y resolución que se habían diseñado para proteger el interés público. Ello ha permitido que LUMA opere sin métricas de desempeño exigibles y, por consiguiente, sin un mecanismo real de rendición de cuentas. De esta manera, la ciudadanía ha estado sujeta a un servicio deficiente”, lee además el recurso, en el que se le solicita al Tribunal expedir remedios extraordinarios para así “declarar tal invalidez y dar curso a una transición ordenada de la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico”.

El recurso además detalla que al extenderse el contrato temporero, se hizo mediante una carta de extensión que “eliminó la protección resolutoria que le pertenecía a la P3 y a la AEE y colocó la continuidad indefinida del contrato bajo condiciones potestativas en beneficio exclusivo de LUMA. La Carta- Extensión, además, carece de las aprobaciones estatutarias requeridas. Mediante la Carta-Extensión se alteraron sustancialmente las condiciones del Supplemental Agreement y se consolidó el control de LUMA sobre la operación del sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica de forma indefinida”.