El futuro de la red vial en Puerto Rico ya comenzó. Con una visión clara, Metropistas proyecta que las autopistas que administra serán más modernas, resilientes, seguras y preparadas para enfrentar los retos de movilidad del país.

Y es que la empresa no solo opera las vías más transitadas, sino que construye una nueva experiencia para los conductores con un plan estratégico que integra capital privado, transformación digital y un modelo de gestión ya consolidado.

“Estamos en un momento crítico donde estamos haciendo la inversión para tener vías más seguras, confiables y nuevas”, apuntó Julián Fernández Rodes, principal oficial ejecutivo de Metropistas.

Millones para la modernidad

La próxima década estará marcada por un compromiso firme: invertir unos $1,500 millones adicionales para modernizar puentes, pavimentos y taludes, así como implementar sistemas inteligentes.

“Una vez acabada esa fase y tengamos la infraestructura al nivel que queremos –y que todos los conductores merecen–, lo siguiente será centrarse en dos cosas que impactan mucho al ciudadano: la congestión y la digitalización”, explicó.

Estos dos ejes redundarán en que los puertorriqueños pasen menos tiempo en sus vehículos y más en lo que realmente les importa.

“Uno puede tener la vía iluminada, segura, el pavimento perfecto, pero si todos los días coges un tapón, terminas frustrado. De lo que se trata es de intentar mejorar la calidad de vida”, aseguró el ejecutivo.

Al concluir los 40 años de la concesión del contrato, la empresa estima que la inversión total rondará los $3,000 millones.

Tecnología que agiliza y protege

Metropistas apuesta a que la tecnología se convierta en un aliado constante. El lanzamiento de una aplicación móvil marca un hito en esa ruta e integra comunicación directa, asistencia vial y reportes geolocalizados.

“El ciudadano, por geolocalización, puede enviar una referencia de dónde está y mandamos un servicio nuestro para atender esa situación”, dijo.

Actualmente, la compañía responde a más de 18,000 incidentes al año.

Esta digitalización también se verá en el proyecto de Sistemas Inteligentes de Transportación (ITS, en inglés), que incorporará paneles electrónicos para proveer información sobre las vías.

“Cualquiera que haya circulado por otras vías fuera de Puerto Rico los habrá visto: unos paneles de mensajería variable que alertan si ha llovido, hay un accidente o si hay animales en la zona”, detalló.

Confianza que se construye con hechos

A través de estos casi 15 años, el modelo de alianza público-privada ha evolucionado hasta convertirse en un referente de desarrollo económico y eficiencia.

“Si se está repitiendo el modelo que se hizo en el 2011, es porque está consolidado. Se ha probado que es un servicio útil tanto para el público como el privado, que los ciudadanos lo entienden y lo valoran”, afirmó.

Así, aquel proyecto de país que en sus inicios parecía indescifrable, se ha consolidado como un ejemplo en la región.

Un mensaje al país

Ante todo esto, Fernández Rodes le solicitó “paciencia y comprensión” a la ciudadanía, pues aseguró que el resultado será de gran beneficio para todos.

“Cualquiera que haya hecho una reforma en su casa sabe que, si quieres tener la cocina o el cuarto de baño bonito, conlleva un periodo de tiempo de trabajo, de incomodidad y de polvo”, ejemplificó Fernández Rodes.

Al final, cada proyecto avanza con una “agenda muy clara” que es fiscalizada por una auditoría externa para garantizar que cumplan cabalmente su finalidad.

“Tengan la tranquilidad de que, cuando se terminen de hacer todas estas inversiones, contaremos con vías seguras para muy largo plazo. Las autopistas no serán un problema para el ciudadano”, puntualizó.

