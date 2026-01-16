La gobernadora Jenniffer González Colón achacó a “gente que quiere malinformar” el que se crea que el proyecto de ley que incluye en la definición de los asesinatos “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno” conduzca a prohibir el aborto en Puerto Rico o a permitir el procesamiento de mujeres que se practiquen el aborto.

“No cambia el estado de derecho la aprobación de ese proyecto”, estableció, al reaccionar durante una conferencia de prensa en Ponce, que ya el Senado aprobó la controvertible medida

El Proyecto del Senado 923, que fue presentado por González Colón como una propuesta de administración, busca enmendar el artículo 92 del Código Penal para establecer un artículo 93 en el que se expusiera que asesinato incluye “dar muerte a un ser humano”, cuando la definición de ser humano alberga “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

La medida espera la consideración de la Cámara de Representantes para poder pasar a la firma de la gobernadora.

Ante la controversia que ha generado la medida, González Colón insistió en que la medida sólo busca añadir en el Código Penal una legislación que ya es ley, que es la que lleva el nombre de Keishla Madlane Rodríguez Ortiz, asesinada por el exboxeador Félix “El Diamante” Verdejo cuando estaba embarazada. La criatura también falleció, por lo que ahora el convicto cumple una pena de cadena perpetua a nivel federal por el doble asesinato.

“La Ley Keishla Madlane significa que, si una mujer embarazada es víctima de un asesinato, la matan a ella, pero también matan a su bebé, significa un doble asesinato. Eso es legislación federal. En Puerto Rico no era así”, expuso la gobernadora.

No obstante, desde finales de año, ya la regulación estatal también fija el crimen como un doble asesinato.

González Colón insiste que la controvertible medida sólo busca darle una numeración a ese crimen dentro del Código Penal y no prohibir el aborto.

“Al final del camino, lo que debemos buscar es proteger la vida. Yo sí, yo no me voy a esconder que estoy a favor de la vida. Creo que el bebé es un ser humano, aunque no haya nacido”, concluyó.

Cabe destacar que este proyecto fue aprobado el pasado miércoles, luego de que la gobernadora cambiara de opinión de retirar la medida.