A un día de que el senador Juan Oscar Morales denunciara que desde La Fortaleza se ejecutó una represalia en su contra por haber impulsado la eliminación de las escoltas a los exgobernadores, la gobernadora Jenniffer González Colón lanzó unas declaraciones escritas para contestarle.

Entre otras cosas, destacó que el legislador la ha atacado en varias ocasiones.

No obstante, aseguró que “no existe ni existirá de mi parte nada personal contra el senador”.

La controversia entre el senador y la gobernadora surgió luego de que a Morales le cancelaran dos destaques de agencias de gobierno en su oficina legislativa. Además, le eliminaran el destaque que tenía su esposa, Vanessa Vallejo Rivera, de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) en la Superintendencia el Capitolio.

No me lo tienen que explicar. Ya yo lo entiendo. Es porque Juan Oscar Morales sometió un proyecto para eliminar las escoltas a los gobernadores, es un beneficio demasiado oneroso, y Fortaleza entiende que eso le falta el respeto a ellos... Pues, para tratar de callar a Juan Oscar Morales y demostrar mollero, vamos a quitarle los destaques a Juan Oscar Morales. Es una reprimenda a Juan Oscar Morales”, afirmó el legislador en entrevista con Primera Hora.

A modo de respuesta, la gobernadora emitió las siguientes declaraciones:

“Los destaques pagados con fondos públicos no son un derecho adquirido; son una deferencia administrativa que se evalúa conforme a la ley y a la disponibilidad de recursos. Son destaques que paga el gobierno para trabajar en la legislatura y en los municipios. Es una deferencia que decide hacer el gobernante.

De todos los destaques que ha solicitado el Senado de Puerto Rico solamente cuatro (4) no se extendieron. Esa determinación se tomó luego de un análisis administrativo y dentro de las facultades del Ejecutivo.

El senador sabe que tiene las puertas abiertas de mi oficina como siempre las ha tenido, de hecho, he convertido en ley cuatro de sus proyectos. El senador sabe que no voy a responder públicamente a ataques ni a intentos de crear titulares y controversias artificiales y menos en esta época navideña. Yo cuento con el Senador para impulsar la agenda Programática por la que el pueblo votó. Durante los pasados años he sido atacada públicamente por el senador en distintas etapas: como comisionada residente, durante la primaria y ahora como gobernadora. Aun así, he tenido una deferencia, por ejemplo, cuando se le otorgó el destaque de su señora esposa al Senado. No existe ni existirá de mi parte nada personal contra el senador.

No me voy a distraer ni a entrar en confrontaciones que no aportan soluciones para resolverle a la gente. Puerto Rico espera resultados, y en eso estamos concentrados”.