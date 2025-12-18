En una supuesta “represalia” por haber presentado el proyecto de ley que le eliminaba las escoltas a los gobernadores, el senador novoprogresista de San Juan, Juan Oscar Morales, denunció este jueves que la administración de Jenniffer González Colón le eliminó dos destaques en su oficina.

La movida incluyó también que le eliminaran el destaque que tenía su esposa, Vanessa Vallejo Rivera, en la Superintendencia el Capitolio.

Aunque se pensó que la decisión fue revertida poco después, cuando el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, emitió una carta para ordenar la extensión automática de todos los destaques hasta el 30 de junio, Morales confirmó a Primera Hora que la decisión excluyó sólo los de él.

El secretario de Asuntos Públicos, Juan Peña Payano, confirmó también que los tres destaques asociados a Morales fueron rechazados.

Los destaques a los que se refería el legislador son los de dos empleados del Departamento del Trabajo que habían sido cedidos para trabajar en su oficina legislativa, así como el de su esposa, que tiene un destaque de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) a la Superintendencia del Capitolio.

El legislador explicó que supo de la exclusión porque la superintendente de la Superintendencia del Capitolio, Jazmín Orengo, se comunicó con los directivos de la ACAA y Trabajo y, según alegó, le comunicaron la excepción de los tres casos en el que está asociado.

Morales comentó que la superintendente solicitó a ambas agencias una carta que expusiera la razones para denegar los destaques.

“No me lo tienen que explicar. Ya yo lo entiendo. Es porque Juan Oscar Morales sometió un proyecto ara eliminar las escoltas a los gobernadores, es un beneficio demasiado oneroso, y Fortaleza entiende que eso le falta el respeto a ellos... Pues, para tratar de callar a Juan Oscar Morales y demostrar mollero, vamos a quitarle los destaques a Juan Oscar Morales. Es una reprimenda a Juan Oscar Morales”, afirmó.

La controversia de los destaques se destapó en una denuncia que realizó el senador en un segmento del programa Pégate al Mediodía, que transmite Wapa TV.

“Escúchenme bien. Por yo haber cumplido con mi trabajo de la escolta, Fortaleza hoy me canceló todos los destaques de mi oficina. Ese es el precio por hacer mi trabajo, quitándome todos los destaques de mi oficina. Así hacen el llamado para trabajar en equipo. Así no se puede, señora gobernadora, así no se puede”, precisó en el segmento.

Luego, se dio a conocer una primera carta en la que se ordena a la esposa del senador a presentarse el próximo lunes a la ACAA, bajo el alegato de que su labor es “indispensable en nuestra corporación”, según lee la misiva que se le envió hoy mismo y fue publicada por el periodista Rafael Lenín López. La misma está firmada por Wanda Ortega, directora de la ACAA.

Morales alegó, en entrevista con este diario, que Ortega fue la que le comunicó a la superintendente del Capitolio que la decisión no se revertía y que la funcionaria debe presentarse a la ACAA el lunes.

“¡Qué bueno! Que se vaya para la ACAA. No tengo problemas", comentó el legislador.

Entretanto, poco después se hizo pública una segunda carta en la el secretario de la Gobernación dio instrucciones a los jefes de agencia a aprobar todos los destaques, de manera automática, hasta el 30 de junio de 2026.

AHORA: Fortaleza echa para atrás. Reinstalan los destaques ante las quejas de "venganza" por acciones contra la esposa de Juan Oscar Morales.

A preguntas de Primera Hora, el legislador expuso que en La Fortaleza “no saben ni escribir. Dicen todos los destaques están vigentes. Entonces, ahora de momento dicen todos, excepto los de Juan Oscar Morales”.

Reacciona Fortaleza

Como reacción a la denuncia, se emitió una declaración escrita en la que el secretario de Asuntos Públicos, en la que se explicó que “La Fortaleza extendió de manera automática hasta el 30 de junio de 2026 los destaques y licencias sin sueldo del personal de la Rama Ejecutiva que actualmente se encuentra prestando servicios en otras entidades del Poder Ejecutivo o en otras ramas de gobierno”.

Se aceptó en el comunicado de prensa que, a pesar de la directriz, “debido a necesidades operacionales y de continuidad de servicios en la ACAA, no se renovó la extensión del destaque a la oficina del senador Juan Oscar Morales”.

Cabe destacar que Morales dijo que sus empleados eran del Departamento del Trabajo.

“En cuanto al caso de la esposa del senador, se determinó que existe una necesidad apremiante de sus servicios en la ACAA”, añadió Peña Payano.

“El otorgamiento de destaques constituye una deferencia administrativa que la gobernadora Jenniffer González Colón puede conceder, siempre y cuando no comprometa la prestación de servicios ni las operaciones de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Cada solicitud se evalúa caso a caso, con responsabilidad y conforme al mejor interés público”, concluyó el secretario de Asuntos Públicos.

Por otro lado, Morales dijo que la superintendente del Capitolio pidió a la ACAA y a Trabajo la decisión por escrito de negar sólo los destaques del legislador, ya que “hay disparidad. Hay un memorando firmado por Domenech diciendo que todos los destaques han sido renovados. Dice todos, ¿verdad que sí? Pero, vuelven a mentirnos. Es algunos, excepto Juan Oscar Morales, los empleados de Juan Oscar Morales y la esposa de Juan Oscar Morales".

Se le preguntó qué opina de la gobernadora, tras este incidente que atraviesa.

Señaló que “hay mezquindad en contra mía y que lo lamento profundamente. Yo entendía que la gobernadora era mi amiga, mi hermana y veo que no es así”.

De inmediato, se le cuestionó por qué un proyecto de escoltas creó esta situación y su respuesta fue que “hay gente que se ofende con poquitas cosas”.

El legislador explicó que propuso la medida para eliminar las escoltas, porque “el pueblo las rechazas”.

Esa medida fue vetada por la gobernadora, quien el pasado lunes anunció una propuesta de administración para atender el tema. No obstante, el senador presentó un nuevo proyecto el mismo lunes que limitaría ese privilegio a los exgobernadores a un año posterior a su salida del cargo.

Lo más que ha incomodado a Morales en esta controversia es que desde su propio partido, el Partido Nuevo Progresista, le tratan como una persona no afiliada. Señaló que él fue comisionado electoral de la colectividad, representante y ahora senador por San Juan.

“No lo digo yo. Son sus acciones. Fíjate cómo discriminan contra un senador. Vuelvo y repito, el memorando dice todos y yo tengo que insistir en eso. O sea, nos mienten, le mienten al país. Sin embargo, no son todos”, manifestó el legislador.

Como parte de sus expresiones, Morales aceptó que en el Senado “se está evaluando” citar al secretario de la Gobernación a una interpelación, “pa’ que rinda cuentas. Hay muchos temas donde tenemos muchas preguntas y yo creo que la mejor manera es llevándolo allí“.

Dijo que la propuesta no es de él, pero no reveló quién presentaría la solicitud para interpelar a Domenech.