El senador Juan Oscar Morales presentó este lunes un nuevo proyecto para regular el uso de escoltas a exgobernadores, que limitaría ese privilegio a un año posterior a su salida de esa posición.

La medida “establece límites estrictos al uso de escoltas por exgobernadores, eliminándolo de forma automática en caso de que el exgobernador o exfuncionario resulte convicto de delito grave o menos grave”.

de igual forma, sostiene que todo exgobernador o exgobernadora continuará recibiendo servicios de escolta, seguridad y protección “por un término de 12 meses contados a partir de la fecha en que culmine su función como Primer Mandatario o Primera Mandataria. Transcurrido dicho término, los servicios de escolta cesarán”.

Además, la medida propone “prohibir de manera categórica la asignación de escoltas por parte del Estado a todo funcionario público, salvo en aquellos casos donde constate una amenaza específica y actual contra la integridad física del solicitante, certificada por las autoridades pertinentes. Dicho beneficio deberá estar limitado por término, sujeto a supervisión continua, y condicionado a que no exista convicción por delito alguno”.

En el caso de exfuncionarios públicos, aplicaría el mismo criterio de prohibición de escoltas, salvo que conste una amenaza específica y así lo certifique el superintendente de la Policía.

En todos los casos en que se otorgue servicio de escolta, agrega la medida, será de manera temporal, “y podrá ser suspendido en cualquier momento si cesan las circunstancias que lo justificaron”.

Además, el funcionario o exfuncionario, incluyendo a exgobernadores o exgobernadoras, “perderá de manera automática e inmediata” el derecho a recibir escolta si resulta convicto por delito grave o menos grave en el foro judicial que sea.

De igual manera, el proyecto establece que no se ofrecerá servicios de escolta a ningún aspirante o candidato a la gobernación o al cargo de comisionado residente.

De convertirse en ley, su aplicación sería de manera inmediata.

El senador sometió la nueva medida luego que la gobernadora Jenniffer González Colón decidiera vetar el Proyecto del Senado 752, medida de su autoría que buscaba eliminar el privilegio de escoltas a exfuncionarios del gobierno, incluyendo a exgobernadores, salvo que se determinara su necesidad por alguna circunstancia excepcional.

En cambio, la gobernadora sostuvo que sometería su propio proyecto de ley para atender este tema de las escoltas.

Según dio a conocer La Fortaleza este lunes, la gobernadora habría radicado tanto en la Cámara como en el Senado el Proyecto de Administración 86, medida que busca eliminar el privilegio de escoltas a cualquier exgobernador que haya sido convicto de delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal.

El proyecto de administración también elimina el privilegio de escoltas y servicios de seguridad a candidatos a la gobernación y a comisionado residente durante el periodo electoral, salvo que haya una amenaza real y peligro para ese candidato, una determinación que será exclusiva del superintendente de la Policía.

De ser aprobado y convertido en ley, entraría en vigor de manera inmediata.