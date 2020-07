Mayagüez. La gobernadora Wanda Vázquez Garced le dio hasta hoy, viernes, al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortriz, para restablecer el servicio de energía eléctrica a los miles de abonados que aún no tienen luz en diferentes zonas de la Isla.

En una visita a las zonas afectadas por las inundaciones en el área de Mayagüez, la primera ejecutiva dijo que no estaba satisfecha con el desempeño de Ortiz durante la emergencia provocada por la tormenta Isaías y que tampoco ha recibido una explicación de lo sucedido.

“Estamos muy preocupados con esta situación. Si hay alguna razón que valide por qué no lo hay (luz), queremos que se le presente al pueblo. Eso es lo que le hemos instruido al ingeniero Ortiz y a su equipo de trabajo. Tiene que haber una respuesta para aquellos sectores que todavía, al día de hoy, no tienen todavía energía eléctrica en una situación como la que pasamos. Esto no pude pasar”, sostuvo Vázquez Garced a preguntas de este medio.

“No estoy satisfecha, esa es verdad. Yo también me quedé sin luz…. al día de hoy hay muchos que desde el miércoles están sin energía eléctrica… Hoy (viernes) debe estar la respuesta de qué pasó. En la mañana y tarde de hoy (viernes) tiene que restablecerse el servicio en la mayoría, sino en el 99% de los abonados. Si no se puede, entonces tiene que dar una explicación de qué pasó”, apuntó.