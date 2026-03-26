La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer precaución durante la Semana Santa debido a que se anticipan condiciones marítimas peligrosas, con oleaje fuerte y riesgos en las costas, especialmente en el norte de la isla.

Ante este panorama, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) anunció la activación de un plan de seguridad reforzado, en respuesta al aumento en la actividad marítima y a las condiciones del tiempo que podrían representar riesgos significativos en playas, ríos y zonas costeras.

“Nuestro Gobierno está preparado y desplegando todos los recursos necesarios para proteger a nuestra gente. Sin embargo, la seguridad comienza con cada ciudadano. Disfrutemos esta Semana Santa con prudencia, tomando en cuenta las condiciones del tiempo y siguiendo las orientaciones de las autoridades. La prevención es la mejor herramienta para evitar tragedias”, expresó la gobernadora a través de un comunicado de prensa.

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Por su parte, el secretario del DSP, Arturo Garffer, destacó que el enfoque principal será salvaguardar vidas ante escenarios de oleaje peligroso, corrientes marinas y cambios en las condiciones del tiempo.

“Esta Semana Santa tendrá una peligrosidad adicional que no podemos ignorar: las condiciones marítimas. Nuestro llamado es claro: la prevención salva vidas. No se trata solo de presencia operacional, sino de que cada ciudadano tome decisiones responsables basadas en información oficial y actualizada”, sostuvo.

Se exhortó a todos, tanto residentes como visitantes, a registrarse en el portal de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en https://swimsafepr.com antes de acudir a la playa. Esta plataforma permite a las autoridades tener mayor visibilidad y capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia en las costas, convirtiéndose en una herramienta preventiva que puede marcar la diferencia en momentos críticos.

Por su parte, el meteorólogo y coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Ernesto Morales, advirtió que durante este periodo se esperan condiciones marítimas variables, con oleaje alto y corrientes de resaca en múltiples áreas costeras.

“Estas corrientes representan un riesgo real, incluso para nadadores experimentados. Es fundamental que la ciudadanía se mantenga atenta a los avisos y advertencias que estaremos emitiendo de manera continua”, señaló Morales.

Finalmente, las autoridades llamaron a: mantenerse informados a través de los canales oficiales del NMEAD y el Servicio Nacional de Meteorología, respetar las advertencias sobre condiciones marítimas y banderas en las playas y evitar entrar al agua en condiciones peligrosas.