Los maestros del sistema público de enseñanza deberán presentarse al salón de clases hasta el miércoles de la próxima semana, ya que las clases no se suspenderán en esta Semana Santa.

La información la dio a conocer este miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón, durante una conferencia de prensa realizada en Naguabo.

La aclaración surge luego de que el pasado lunes anunciara que concedió la Semana Santa libre, con cargo a la licencia de vacaciones, a los servidores públicos de las agencias de la Rama Ejecutiva.

“Quiero aprovechar para traer un tema, ya que estamos aquí, sobre la orden ejecutiva de los días libres de Semana Santa. Nosotros hemos dado, al igual que el año pasado, días libres con cargo a vacaciones a aquellos empleados públicos que así lo quieran hacer. Esto es voluntario. Ahora, es voluntario, pero hay unos servicios que son esenciales que esto, lamentablemente, no les va a aplicar. Uno de estos es el Departamento de Educación”, manifestó la primera ejecutiva.

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De inmediato, soltó que los maestros deberán acudir a las escuelas entre lunes y miércoles de la próxima semana.

“¿Por qué? Porque hay un calendario lectivo que nos obliga a que haya cierta cantidad de días, me parece que son 180 días de clases, y nosotros vamos a cumplir con eso. Así que van a haber clases en esa Semana Santa. Yo sé que había mucha gente que quería que no, pero las van a ver”, afirmó González Colón.

Indicó que los maestros tendrán el Jueves Santo libre, con cargo a vacaciones. Mientras, el viernes es un día feriado.

Pese a que los maestros no podrán reclamar sus días libres con cargo de vacaciones en la Semana Santa, la gobernadora indicó que otro personal clerical y de comedores escolares podrían reclamar el beneficio. Pero, dejó claro que depende de las escuelas que se los aprueben.

“No podemos darnos el lujo de tener comedores escolares cerrados”, expuso.