La gobernadora Jenniffer González concedió la Semana Santa libre con cargo a la licencia de vacaciones a los servidores públicos de las agencias de la Rama Ejecutiva.

El periodo es del lunes, 30 de marzo al jueves, 2 de abril. El viernes, 3 de abril (Viernes Santo) se considera un día feriado por virtud de la Ley Núm. 26-2017.

En la Orden Ejecutiva 2026-14, la gobernadora expresa que entiende meritorio conceder tales días para que los empleados públicos “puedan tener la oportunidad de reflexionar y compartir con sus seres queridos la solemnidad de la Semana Mayo”.

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La Orden Ejecutiva, con fecha de hoy lunes 23 de marzo de 2026, busca “honrar una semana importante que amerita reflexión por parte de todos, representa también mayores eficiencias y ahorro en el gasto público en términos de lo que conlleva la operación diaria de las agencias de las Rama Ejecutiva. Esto en consonancia con la política de control en los gastos públicos implementada por la presente Administración”.

Las agencias de la Rama Ejecutiva deberán tomar todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales durante la Semana Santa. Esta concesión de días libres es de manera voluntaria.