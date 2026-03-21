La gobernadora Jenniffer González Colón anticipó esta tarde que podría retirar de sus funciones al secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Antonio Quiñones Rivera, la próxima semana, tras ser acusado de presunto acoso laboral y discrimen de género.

“Yo no tolero los casos de discrimen de ningún tipo. Así que, estamos revisando las mismas para que se pueda investigar con la mayor celeridad posible y yo no descarto tomar acciones tan pronto empiece la semana”, subrayó la mandataria durante una conferencia de prensa en la Comandancia de la Policía de Aguadilla, donde anunció trabajos de reconstrucción en cuarteles a nivel Isla.

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Quiñones Rivera ha sido señalado por una exayudante especial por acoso laboral, discriminación por sexo y abuso de autoridad.

Según el diario El Nuevo Día, la exempleada, quien inició sus labores en el DCR en 2018, aparentemente recibió comentarios “inapropiados de connotación sexual” sobre su cuerpo por parte del secretario, quien además alegadamente la invitó a “hacer el amor con él”.

Por ende, González Colón aseguró que estará “en comunicaciones” con la secretaria de Justicia Lourdes Gómez Torres y las “agencias que están en ese proceso para que se pueda seguir el trabajo, pero tomando precauciones para que las víctimas o las personas que han solicitado querellas no se vean afectadas”.

“Eso es una de las cosas que voy a estar evaluando que pueda entrar en funciones el segundo (en comando del DCR) en lo que se hace esa investigación”, recalcó la gobernadora.

Francisco Quiñones Rivera, el secretario de Corrección y Rehabilitación. ( Carlos Rivera Giusti )

Por su parte, Quiñones Rivera rechazó “de forma tajante y contundente” lo que él consideró “alegaciones falsas, libelosas y difamatorias”.

“Se trata de ataques con agenda, motivados por decisiones firmes que han tocado intereses. No me van a intimidar, ni desviar del trabajo que he estado llevando a cabo”, adujo el secretario en declaraciones escritas, aduciendo que las expresiones provienen de “una exempleada de la agencia a quien se le retiró la confianza”.

Más allá de rechazar las denuncias, el secretario repasó algunos logros durante su incumbencia, diciendo también que ha prestado 26 años de servicio “como exjuez, exfiscal y servidor público” y que seguirá “’limpiando la casa’, caiga quien caiga”.

“Voy a seguir. Conozco los procesos legales, por lo que estamos listos para defender nuestro trabajo”, indicó.

“Es bien importante que se atiendan y se diga la verdad y que, en este momento, al haber féminas haciendo querellas, que todo se evalúe de la manera más rápida posible y que prevalezca la verdad”, comentó González Colón.