A un mes de estar en el ojo público por unas presuntas irregularidades detectadas en un centro de inspección del que era dueña en Yabucoa, Ciary Pérez Peña ya no será secretaria de la Vivienda.

La gobernadora Jenniffer González Colón confirmó en la tarde de este sábado que recibió la carta de renuncia de la funcionaria. Será efectiva este próximo lunes.

“Se acabó ya el chisme, se acabó ya el dime y direte”, afirmó González Colón, al señalar que la carta de renuncia supuestamente la recibió hoy a la 1:30 p.m.

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La decisión surge cuando la gobernadora y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, están inmersos en una disputa pública que se generó como secuela de todos los señalamientos que ha enfrentado la ahora extitular.

La gobernadora dijo, durante una conferencia de prensa en la represa Carraízo, en Trujillo Alto, que la renuncia responde a toda la dispuesta pública que se ha generado en el pasado mes por el centro de inspección de automóviles de la familia de Pérez Peña.

“Lo que me dicen que dice la carta, es que me llega la notificación mientras estoy aquí con ustedes, es que ella no va a permitir que se distraiga el trabajo y las cosas que se han logrado en el Departamento de Vivienda por cosas que no tienen que ver con su función como secretaria, que van a su carácter y a su familia de eventos previos a ella ser secretaria de la Vivienda”, sostuvo González Colón.

Específicamente, la misiva de cuatro páginas alude a que “con sentimientos encontrados” renuncia a su cargo este próximo lunes. Luego pasa a enumerar los logros que se atribuye durante su administración.

“Renuncio con la cabeza en alto por el trabajo realizado y por el compromiso que siempre guió nuestras acciones en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No obstante, comprendo las distracciones que han provocado las recientes acusaciones falsas y malintencionadas contra mí y contra mi familia, por lo que no puedo permitir que las mismas minimicen la gestión, avances y logros de su administración, de la cual tuve el privilegio y el honor de formar parte”, afirmó Pérez Peña en su renuncia.

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En medio de las explicaciones que concedió sobre esta dimisión, González Colón aprovechó para destacar la función de Pérez Peña frente a la agencia. Llegó a decir que “Ciary Pérez ha sido una de las mejores secretarias que ha tenido el Departamento de la Vivienda en Puerto Rico”.

Además, le deseo “mucho éxito” y afirmó que la llamaría si necesita ayuda para resolver alguna situación relacionado a Vivienda.

Por otro lado, la gobernadora también confirmó que ayer, viernes, renunció el subsecretario de Vivienda, Omar Figueroa Vázquez.

Informó que este fue sustituido por el licenciado Luis Augusto Martínez, quien permanecerá como secretario interino de la agencia en lo que se nombra al sustituto de Pérez Peña.

De paso, rechazó que piense nominar a la licenciada Itza García, actual subsecretaria de la Gobernación, como secretaria de la Vivienda.

“Aunque tenga toda la mejor preparación del mundo, yo la necesito para el trabajo que está haciendo”, manifestó.

La controversia

Las imputaciones contra la exsecretaria de la Vivienda surgieron a principios de febrero, luego de que el exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, revelara que se detectó que sobre unos 68 centros de inspección supuestamente cobraron a ciudadanos sus marbetes, sin presuntamente remitir los fondos al Departamento de Hacienda, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles o aseguradoras, dejando a conductores sin cobertura.

Uno de los centros era el Yabucoa Auto Service, que hasta diciembre de 2025 aparecía a nombre de Pérez Peña.

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Deliz Vélez reveló que al centro de inspección se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta, y que, en el caso de Yabucoa Auto Services, se detectaron 1,975 transacciones al momento de la investigación, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500 en multas. No obstante, ocurrió una transacción, de la que el DTOP alega que no tiene rastro ni documentos, en la que la multa disminuyó a $5,000.

Mientras surgían detalles de las presuntas irregularidades, la gobernadora defendió públicamente a la funcionaria. Alegó que las incidencias eran personales y que esta realizaba bien sus funciones en Vivienda.

“Las imputaciones que se han hecho ninguna es a su rol (del Departamento de la) Vivienda”, alegó el pasado 25 de febrero.

Ese mismo día Pérez Peña aseguró que no renunciaría a su cargo.

No obstante, esta semana el Departamento de Justicia anunció que extendería por 90 días adicionales la investigación contra la ahora exfuncionaria.

Esta misma semana también se reportó el enfrentamiento entre Rivera Schatz y la administración de González Colón. Todo empezó porque el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, habló en defensa de Pérez Peña. Poco después, el presidente del Senado requirió a varias agencias gubernamentales información sobre sus contratos. El gobierno no cumplió con el término de 48 horas que dispuso Rivera Schatz para entregarle los datos, porque supuestamente no cumplió con las disposiciones reglamentarias.

El jueves Rivera Schatz logró que el pleno del Senado aprobara por unanimidad las peticiones. Pero, también pasó una moción para interpelar al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

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De inmediato, la gobernadora entendió que la acción del líder del Senado representó un reto en su contra y alegó que su acto demuestra que la retaría a la gobernación.

“Él quiere evidentemente correr una candidatura a la gobernación y quiere utilizar en este caso el poder del Senado de Puerto Rico para hacer cacerías de brujas, hacer investigaciones”, dijo González Colón.

Tras arreciar la disputa pública, se anunció la salida de Pérez Peña de la secretaría de Vivienda.