La gobernadora Jenniffer González Colón afirmó en la mañana de este viernes que la acción del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de citar una Comisión Total para interrogar al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, “es un reto directo a mí”.

Pero, fue más lejos, al afirmar que la pretensión de Rivera Schatz es "erosionar un gobierno del PNP (Partido Nuevo Progresista)“, según aseguró durante una intervención en Noticentro Al Amanecer, que transmite Wapa TV.

Alegó que la acción tomada por Rivera Schatz demuestra que “él quiere evidentemente correr una candidatura a la gobernación y quiere utilizar en este caso el poder del Senado de Puerto Rico para hacer cacerías de brujas, hacer investigaciones”.

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La convocatoria a la Comisión Total ocurrió en la tarde de ayer, jueves, luego de que el gobierno no entregara en el plazo de 48 horas que requirió Rivera Schatz la información sobre los contratos del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía. Ya el vicepresidente del PNP había anticipado cuál sería su respuesta si no obtenía los datos de varias agencias gubernamentales, pues lanzó el reto en las redes sociales.

Más allá de sorprendida, la gobernadora se expresó molesta por la situación que generaría la citación para que Domenech sea interrogado por todos los senadores. Dijo que se denota que Rivera Schatz quiere “tratar de obstaculizar” a su administración.

“Esta no es la primera vez que se amenaza con una Comisión Total, pero si es la primera vez en la historia de Puerto Rico que se interpela a La Fortaleza. Porque, él está utilizando la figura del secretario de la Gobernación, pero el secretario de la Gobernación es mi secretario. Es un funcionario creado por una orden ejecutiva. Me está citando a mí, técnicamente es lo que está haciendo el Senado. De hecho, eso nunca había ocurrido ni siquiera en un gobierno compartido. Un gobierno de un partido en la Legislatura y un gobernador de otro partido nunca había sido citado. De hecho, no ha pasado tampoco a nivel federal con el presidente de los Estados Unidos. Así que esto me parece que es su manera de crear una candidatura, de crear esa animosidad de manera directo y un reto directo a mí”.

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Añadió que “hay gente que no ha pasado la página después de la primaria del PNP, (en la que enfrentó al exgobernador Pedro Pierluisi), y la base tiene que ver eso. Tiene que ver que esto es todo el tiempo un cuestionamiento sobre elementos que son públicos, porque yo estoy todos los días en los medios hablando de reformas, hablando de presupuestos, hablando de las ayudas, hablando de la reconstrucción. Así que no es el secretario de la Gobernación que están citando, técnicamente me están citando a mí”.

Se le preguntó a la gobernadora si cree que Rivera Schatz intenta debilitar su imagen o proyección de cara al proceso electoral del 2028. Lo que respondió fue que “yo creo que él está utilizando su cargo para posicionarse y, en vez de esperar a la primaria, que es un año antes de las elecciones, hacerlo desde el día uno. Lo hizo el año pasado, lo hizo este año, y yo creo que es una manera de tratar de erosionar un gobierno del PNP. Recuerda que yo públicamente pedí un voto íntegro bajo la palma y gracias a ese voto íntegro salimos todos. Salimos alcaldes, legisladores y estas servidoras, hay gente que tiene sus ambiciones personales y él tiene perfecto derecho a correr la gobernación".

Por otro lado, González Colón habló del inicio de la controversia, que fue la petición de información de Rivera Schatz sobre Sagardía. Reiteró que este no siguió “la formalidad” para solicitar los documentos. Esto se debió a que su petición ocurrió en una carta como presidente del Senado y no por una petición aprobada por todo el cuerpo.

“En el día de ayer el Senado lo hizo, solicitó este documento, fue aprobado por una moción y ahora como todos los requerimientos de información se enviarán los documentos”, aseguró.