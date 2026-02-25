La gobernadora Jenniffer González Colón no destituirá, por el momento, a la secretaria Ciary Pérez Peña, debido a que “las imputaciones que se han hecho ninguna es a su rol (del Departamento de la) Vivienda”.

De paso, reveló que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, entregó el pasado viernes al Departamento de Justicia el informe que le había solicitado para atender todas las controversias que giran en torno a Pérez Peña por la supuesta venta irregular de marbetes en un negocio que estaba a su nombre en Yabucoa. Alegó que no ha visto tal informe, debido a que varios legisladores presentaron querellas contra la funcionaria y el caso pasó al control de Justicia para realizar una investigación a fondo.

“Yo le pedí al secretario de agencia (DTOP) que atendiera, que me informara sus hallazgos sobre las imputaciones y alegaciones públicas (contra la secretaria de la Vivienda). Pero, en el mismo transcurso hubo una radicación de querellas por parte de legisladores en el Departamento de Justicia. Así que el foro correspondiente es el Departamento de Justicia”, explicó.

Las declaraciones las emitió la primera ejecutiva durante una visita a la Planta de Filtros Antonio “Chago” Santiago Vázquez, donde se procesa el agua que se sirve en el Superacueducto y que queda en Arecibo.

La controversia que gira en torno a Pérez Peña se debe a unos presuntos malos manejos en el proceso de inspección de vehículos y venta de marbetes que se realizaron en un negocio que a diciembre pasado estaba a su nombre, Yabucoa Auto Service HM. Específicamente, se le atribuye la emisión fraudulenta de cientos de marbetes. También hay imputaciones de un supuesto uso de influencias para que se despidiera a la persona que investigó para el DTOP su caso y que delató los malos manejos, Arturo Deliz Vélez.

La gobernadora expresó que ha dejado en manos de Justicia toda la investigación de la controversia, ya que tiene el poder de hacer referidos contra la funcionaria y pasar el caso al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) para indagar sobre si ocurrió alguna ilegalidad.

“Yo no he querido intervenir de ninguna manera en esos procesos, porque ya hay unas querellas”, manifestó.

Añadió, en otra instancia, que “ninguna de estas querellas incide sobre la función de la secretaria en gestiones de Vivienda, ninguna de ellas. Nada de lo que se está alegando públicamente es a su función como secretaria, por la reconstrucción, con los proyectos. No tiene nada que ver con esto. Eso es en su gestión personal y privada en un negocio previo a ser juramentada como secretaria, para el que lo había rendido en su informe de ética y en los informes de nombramiento. Como estamos hablando de situaciones que tiene que ver en su asunto personal, yo voy a dejar que Justicia investigue y lo haga de la manera más rápida posible, para que aquilate las querellas, lo que sometió el DTOP, si la tiene que citar que la cite, y que esto quede claro. Yo creo que esto es lo que la gente espera, eso es lo que yo espero”.

Asimismo, González Colón explicó que determinó que no tendría acceso al informe del DTOP sobre los hechos detectados contra el Yabucoa Auto Service y las posibles implicaciones de la secretaria de la Vivienda para dejar que siga su curso investigativo.

“Le corresponde al Departamento de Justicia aquilatar, atender las querellas, atender la información sometida por el DTOP y adjudicar si hubo o no hubo algo que ponga en entredicho la función de la secretaria del Departamento de la Vivienda. Yo espero que eso se pueda atender lo más pronto posible, porque esta etapa de incertidumbre, de qué va a pasar, si hay alguna violación o no la hay en su calidad personal, verdad, no estamos hablando en su rol como secretaria, cómo eso se maneja debe ser el Departamento de Justicia. Yo como gobernadora no intervine ni voy a intervenir en el manejo de esa información”, puntualizó.

De paso, González Colón rechazó que el martes se haya reunido con el secretario del DTOP. Alegó que estuvo todo enfocada en una reunión con el gobierno federal para atender temas de salud, específicamente del Madicare y Madicaid.