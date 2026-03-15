La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró que “en este momento” no considera ofrecerle otra posición en su gabinete a la renunciante secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña. En cambio, sí tiene en agenda varias reuniones con ella para asegurar la transición de mando en la agencia.

La primera ejecutiva indicó este domingo que mañana, lunes, participará de reuniones entre Pérez Peña, y el entrante y recién nombrado subsecretario interino de la agencia, Luis Augusto Martínez.

Agregó que se tomaría “el tiempo prudente” para evaluar candidatos antes de nombrar al nuevo o nueva titular de Vivienda, agencia que describió como “una de las más importantes por todos los proyectos de reconstrucción y de fondos federales que están pendientes”.

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“El licenciado Luis Augusto Martínez es ahora el subsecretario de la agencia, que fungirá en su interinato. Todavía yo no estoy evaluando quién va a ser el secretario de la Vivienda. Así que yo no voy a hacer una nominación, ni voy a adelantar algo que yo tengo que ver quiénes son las mejores opciones para continuar ese proceso de desembolso y de aprobación que es bien importante. Yo tengo que tener gente que pueda proseguir con los proyectos que están corriendo allí”, explicó.

Sobre las reuniones que sostendría en Vivienda, comentó que tenía que “asegurarme de que esta transición se dé, y que todos los planes y todo el trabajo que estaba corriendo permanezca corriendo dentro de la agencia (Departamento de la Vivienda). Así que yo voy a estar teniendo esas reuniones (de trabajo) en el día de mañana”, afirmó la gobernadora.

Entretanto, agregó, “la secretaria sigue siendo secretaria. Su renuncia es efectiva mañana, lunes 16 (de marzo). Por lo tanto, hay trabajos que siguen corriendo en la agencia. Mañana (lunes) yo tendré la oportunidad de reunirme con la secretaria y con el nuevo subsecretario, al igual que con el resto del componente de cada uno de los programas, para saber el estatus de cada una de las áreas”.

Más allá de la controversia que ha estado enfrentando Pérez Peña, por las alegaciones de irregularidades que involucran a un centro de inspección de vehículos que estaba registrado bajo su nombre al momento en que ocurrieron esos hechos, y que eventualmente llevó a su renuncia y que son objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia, la gobernadora declinó explicar por qué razón había renunciado también, casi de manera simultánea, el entonces subsecretario de la Vivienda, Omar Alexis Figueroa Vázquez.

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“No está. Renunció. Con mucho gusto te damos la carta de renuncia. Yo no la tengo, yo no he hablado con él”, se limitó a decir la gobernadora, cuando se le pidió que abundara sobre las razones para la súbita salida del subsecretario.

Por otro lado, González Colón aseguró que, a pesar de toda la polémica en torno a la saliente secretaria, no ha recibido ningún tipo de preocupación desde Washington.

“El Departamento de Vivienda está en cumplimiento por primera vez en ocho años en términos de los residenciales públicos. Acabamos de recibir una certificación de cumplimiento. Ha habido un reconocimiento a que este año pasado y este año es cuando más desembolsos de proyectos de fondos federales hay, más proyectos de CDBG corriendo. Todas las inspecciones se han pasado. Así que… yo tuve una reunión con el secretario de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) y al revés, me estaba encomendando por el trabajo que se está haciendo en el Departamento de la Vivienda. Así que no hay ningún señalamiento a nivel federal”, aseguró.

La gobernadora, además, aclaró que ha podido conversar con Pérez Peña, y agregó que “voy a tener reuniones en el Departamento de la Vivienda”, al tiempo que reiteraba que “ninguna de las imputaciones que se le hacen se le hacen sobre su trabajo como secretaria de la Vivienda”.

“De hecho, es parte de la reconstrucción, donde hemos tenido más fondos federales corriendo en la calle, proyectos de seguro para tu propiedad, productos para que la gente pueda comprar su casa, vivienda joven, proyectos de construcción de vivienda, proyectos de municipios”, destacó. “Yo no he tenido una sola crítica, en ese sentido, al trabajo que ella hizo como secretaria de la Vivienda”.

“Ya ella tomó una determinación. A mí me da muchísima pena. Pero esto también acaba la discusión y permite enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a hacer. Y tenemos reuniones de trabajo sobre ese tema”, afirmó.

Agregó que, “en este momento”, no está pensando en una posible posición para reubicar a Pérez Peña en alguna posición dentro del gobierno.