Mientras es investigado por un alegado incidente de violencia de género registrado el pasado fin de semana, la gobernadora Jenniffer González Colón envió al presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Luis González Rosario, a agotar sus días de vacaciones.

“Por el momento, le dimos instrucciones al director que no se presentara a trabajar y lo cogiera por licencia. Bueno, su licencia, el derecho que tiene al balance de vacaciones, en lo que se toma esa determinación por parte del Departamento de Justicia (de si radican o no cargos criminales). Y, si hubiera una radicación de cargos, evidentemente no podría estar en mi gabinete”, puntualizó la primera ejecutiva durante una conferencia de prensa realizada este martes en La Fortaleza.

La determinación se da a conocer luego de que trascendiera de que González Rosario fue arrestado el pasado sábado en la noche y estuviese detenido hasta horas de la madrugada del domingo por imputaciones de violencia de género.

De acuerdo con la querella, la víctima manifestó que estuvo compartiendo con González Rosario en una actividad y cuando abordaron el vehículo discutieron con palabras soeces.

“Comenzó un forcejeo apretándole las manos y sosteniéndola hasta llegar a la residencia (en Guaynabo)”, donde fue arrestado, según la información provista por la Policía.

La víctima fue atendida por paramédicos. No se precisó el tipo de lesión que presentaba.

Ante el incidente, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, emitió ayer, lunes, unas declaraciones escritas en las que afirmó que “el Departamento de Justicia continúa con la investigación relacionada a un incidente que involucra al director ejecutivo de la AMA, Luis González Rosario. Estos hechos se encuentran en proceso de evaluación sin que al momento se cuente con la prueba para establecer los elementos de algún delito al amparo de la Ley 54”.

Pese a que no se ha encontrado prueba, la gobernadora informó públicamente que solicitó a Justicia llegar hasta las últimas consecuencias.

“Yo le di instrucciones a la secretaría de Justicia que radicara si había que radicar y que investigara si había que investigar. Aquí nadie está por encima de la ley”, puntualizó.

“Yo no voy a dejar ningún cabo suelto. Yo creo que aquí tiene que haber una rigurosidad adicional cuando es un jefe de agencia. Así que, para que esto quede claro, se le está pidiendo que haga un informe y si hay los elementos, que se radique como cualquier hijo de vecino”, agregó.

