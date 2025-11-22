La gobernadora Jenniffer González Colón determinó nombrar en propiedad al actual secretario interino de Agricultura, Irving Yoel Rodríguez Torres.

La designación la comunicó, a días de culminar la sesión legislativa. Esto permite que pueda asumir las funciones en cabilidad en lo que el Senado analiza la designación.

Rodríguez Torres fue designado como interino el pasado 31 de octubre, cuando el pasado titular, Josué Rivera Castro, fue nombrado presidente del Banco de Desarrollo Económico.

Al hacer la designación, la gobernadora destacó la trayectoria y preparación del agrónomo Rodríguez Torres “para fortalecer el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria de la Isla”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Secretario de Agricultura pasará a presidir el Banco de Desarrollo Económico

Por otro lado, la primera ejecutiva también nominó a la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico a Julio Molina Espada, como miembro de la Junta de Directores de la institución. Indicó que este aportará su experiencia para continuar impulsando la excelencia académica y artística de esta entidad educativa.

También designó a la doctora Catherine I. Oliver Franco como miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, organismo que supervisa y certifica los programas dirigidos a la rehabilitación y manejo de conducta de ofensores.

Se informó que estos nombramientos forman parte de la responsabilidad de la administración con fortalecer las instituciones públicas y promover liderazgos capacitados en áreas clave para el servicio de todos los ciudadanos.