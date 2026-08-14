La gobernadora Jenniffer González Colón informó este viernes que designó a Vicky González Vega como directora interina de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

La abogada sustituirá al renunciante exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien salió del gobierno el pasado 7 de agosto tras revelarse que era investigado por posibles delitos por dos fiscales especiales independientes.

Además, González Colón nombró a la nueva directora ejecutiva de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), así como a varios funcionarios para juntas y entes gubernamentales, entre los que se destaca el nombre del tenor José Juan Tañón.

PUBLICIDAD

Las designaciones las dio a conocer en un comunicado de prensa emitido en la tarde de este viernes.

De inmediato, la funcionaria no explicó la razón por la que nombró a González Vega sólo como interina en AAFAF y no en propiedad.

Se indicó que, entre las responsabilidades de la funcionaria están “impulsar la recuperación fiscal y económica de Puerto Rico; apoyar la renegociación y reestructuración de la deuda pública para garantizar la sostenibilidad a largo plazo; coordinar el uso estratégico de los recursos financieros entre las entidades gubernamentales; promover presupuestos equilibrados y disciplina fiscal alineada con los planes fiscales certificados; supervisar el cumplimiento de los presupuestos y planes fiscales aprobados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, entre otros .

González Vega fue subdirectora de AAFAF desde septiembre de 2024 hasta la actualidad y también ocupaba el cargo de jefa de personal desde marzo de 2021.

En cuanto a COR3, se informó la designación de María Marín Colón como directora ejecutiva.

No se reveló dónde trabajaba la funcionaria previo a la designación. Sólo se informó que cuenta con más de 20 años de experiencia en contabilidad, gobierno, seguros, banca y servicio público, con especialidad en administración de agencias, cumplimiento normativo, gerencia de proyectos y supervisión financiera.

Se destacó en el parte de prensa que posee una amplia experiencia en la administración de proyectos financiados con fondos federales, la implementación de iniciativas estratégicas y la supervisión de tareas complejas de cumplimiento normativo.

Ambos nombramientos no requieren ser confirmados por el Senado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la gobernadora designó a varios funcionarios que sí requieren ser confirmados por el Senado. Pero, al estar la Legislatura bajo receso, podrán ejercer en sus cargos en lo que se realiza el proceso.

Entre los designados está el tenor, como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música.

Este ya ocupa el cargo, de hecho, es el secretario de la Junta, según se informa en la página cibernética del Conservatorio de Música.

Otras de las designaciones fueron al arquitecto Carlos A. Rubio Cancela para un nuevo término como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; Juan C. Fierres González, a un nuevo término como presidente de la Junta Revisora de Subasta, y al ingeniero Anthony Y. Yrimia Herrera como comisionado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico para un nuevo término.

Asimismo, la gobernadora sometió la nominación del ingeniero Omar M. Rodríguez González como comisionado asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico,

“Continuamos fortaleciendo las juntas y organismos públicos con profesionales capacitados y comprometidos con servirle bien a Puerto Rico. Con estas designaciones procuramos dar continuidad a los trabajos que están en marcha y, a su vez, incorporar talento y experiencia que contribuyan a una administración pública eficiente y enfocada en resultados para nuestra gente”, expresó González Colón.