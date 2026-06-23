La gobernadora Jenniffer González Colón envió hoy al Senado de Puerto Rico cuatro nuevas nominaciones para su consejo y consentimiento, entre ellas la del licenciado Francisco A. Quiñones Rivera para el cargo de juez superior. Quiñones Rivera se desempeña actualmente como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Quiñones Rivera se desempeñó previamente como Fiscal Auxiliar II durante diez años y como juez superior durante 12 años. A esa trayectoria se suma su experiencia en los sectores público y privado.

En el servicio público, además de dirigir el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), ocupó los cargos de superintendente auxiliar de Integridad Pública y director de la Oficina de Asuntos Legales de la Policía de Puerto Rico. También fue comisionado de la Policía Municipal de Ponce, asesor legal en el Departamento de Seguridad Pública e instructor en la Academia de la Policía de Puerto Rico en materias como corrupción, derechos humanos, derechos civiles, uso de fuerza, violencia doméstica y delitos sexuales, entre otras.

“La señora gobernadora, Hon. Jenniffer A. González Colón, me ha extendido un nombramiento como Juez Superior, cargo en el que tuve el honor y privilegio de servir previamente. Agradezco nuevamente la confianza depositada en este servidor”, expresó el funcionario mediante declaraciones escritas.

La primera mandataria también nominó a la jueza municipal Marieli Paradizo Peréz como Jueza Superior, en ascenso.