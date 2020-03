La gobernadora Wanda Vázquez ordenó esta noche al Departamento de Justicia a que entregue de inmediato el informe de la investigación del almacén lleno de suministros sin entregar de Ponce.

Sus expresiones las dio a conocer a través de su cuenta de Twitter.

Tras la decisión del Tribunal Apelativo, instruí a @Justicia_PR que entregue de inmediato el informe de la investigación del almacén y pongamos punto final a esta controversia. Es imperativo continuar enfocados en la prevención del COVID_19. ¡Esa es mi prioridad y mi gobierno! — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) March 12, 2020

Acto seguido, el Departamento de Justicia usó la misma red social para responderle a la primera ejecutiva e informar que acatarán su decisión.

“De manera inmediata hemos acogido la instrucción de la Gobernadora”.

De manera inmediata hemos acogido la instrucción de la Gobernadora @wandavazquezg, estaremos preparando el Informe con las tachaduras que indicó el Tribunal para coordinar la entrega a las partes y la @CamaraConPR a primera hora @fortalezapr @cpipr @asppro_oficial — Departamento de Justicia de Puerto Rico (@Justicia_PR) March 13, 2020

A principios de febrero, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo demandaron a la gobernadora Vázquez Garced para que entregue el informe sobre el almacén que fue descubierto por ciudadanos y que fue eje de controversia e indignación luego del terremoto del 7 de enero.

Igualmente, la Cámara de Representantes había requerido el informe como parte de la pesquisa que realiza.

Hoy el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, había insistido en que el Departamento de Justicia debía hacer público el informe que había encomendado al Negociado de Investigaciones Especiales, por orden de la gobernadora.

“Yo fui fiscal, ese informe no tiene ningún secreto militar. Ese informe, a mi modo de ver, yo no conozco el contenido, pero a mi modo de ver no debe incluir información que sea ultra sensitiva”, dijo Rivera Schatz a preguntas de periodistas en el Capitolio sobre la negativa de la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones de entregarle el análisis a una comisión especial de la Cámara de Representantes.

En horas de la tarde, el Tribunal de Apelaciones resolvió que no tenía jurisdicción en la controversia y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para la continuación del pleito.