La gobernadora Wanda Vázquez informó este jueves que las clases presenciales, al menos de manera mixta, podrían comenzar durante el próximo semestre escolar.

La información salió a relucir luego de que el gobernador electo, Pedro Pierluisi, expresara preocupación por la ausencia de clases presenciales a causa de la pandemia del coronavirus.

“Ya van dos semestres en los que no hemos tenido educación presencial y sabemos que nuestros niños o gran parte de los hogares de los niños de escuela pública no han tenido acceso al internet y tampoco han tenido las computadoras. Están llegando, pero todavía no todos tienen las computadoras ni el debido adiestramiento. O sea, el concepto de educación remota está limitado y a mí me preocupa eso”, expresó Pierluisi en conferencia de prensa realizada en La Fortaleza tras reunirse para comenzar el proceso de transición de gobierno.

De inmediato, la gobernadora informó que el Departamento de Educación se prepara para comenzar clases de manera mixta, unos días presenciales y otros de manera virtual, tan pronto como el próximo semestre escolar, el cual inicia en enero.

“Queremos que a la mayor brevedad se le pueda dar una información al público de cuándo puedan comenzar las clases presenciales. Así que quizás este semestre, que ya estamos en las postrimerías del mismo, debemos ir ya trabajando para que en el próximo semestre de una manera mixta pueda haber presencia de nuestros estudiantes en las escuelas. Tenemos que ir trabajando y el Departamento de Educación está trabajando para que eso se dé… Ya para el próximo semestre debemos tener un método mixto, de virtual y presencial, para que nuestros estudiantes y nuestros maestros puedan volver a las escuelas”, manifestó Vázquez.

Las clases en el sistema público y privado de enseñanza se interrumpieron el 16 de marzo, cuando comenzó la cuarentena obligatoria a causa del coronavirus.