La gobernadora Jenniffer González Colón realizó diez nuevos nombramientos con relación a la judicatura y a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.

Entre los nombres enviados al Senado, para su consejo y consentimiento, están la licenciada Evelyn Trinidad Martell, como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia; a la licenciada Adriana Morales Rivera para Fiscal Auxiliar I y a la licenciada Iris Alicia Martínez Juarbe se nominó para ascenso como Fiscal de Distrito.

Como juezas administrativas de la Administración para el Sustento de Menores se nominaron a las licenciadas Haifa M. Notario Toll y Waleska Morales Toro.

A la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica se designó al pediatra Ramón Antonio Ortiz Llavona; como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico se nominó a Alexander Feliciano Emanuelli; a Hiram Medina Rivera se le recomendó como Comisionado de la Comisión de Practicaje, y al licenciado Laudelino Mulero Clas como juez municipal.

Mientras que la gobernadora designó a Luis Yomar López González como miembro de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Este nombramiento no tiene que ser aprobado por el Senado, por lo que comenzará a ejecutar sus funciones de manera inmediata.