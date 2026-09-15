La gobernadora Jenniffer González Colón salió de Puerto Rico ayer, lunes, y permanecerá fuera de la Isla hasta al menos este jueves, según informó La Fortaleza mediante declaraciones escritas publicadas en sus cuentas de redes sociales.

Según se precisó en la comunicación, la mandataria estará fuera de Puerto Rico para sostener reuniones relacionadas con los fondos de Medicaid para la Isla.

LLas reuniones se dan a poco más de un año de que expire para Puerto Rico el pareo federal de 76% en los fondos de Medicaid, lo que generaría presiones adicionales sobre el presupuesto de la Isla, que actualmente costea el restante 24% de los fondos del programa.

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A diferencia de los estados, Puerto Rico no tiene asegurado el mismo nivel de pareo federal para todos los gastos del programa Medicaid. El pareo federal de 76% expira el 30 de septiembre. Si el Congreso no actúa antes de esa fecha, la aportación federal bajaría al 55% a partir del 1 de octubre de 2027, lo que obligaría al Gobierno de Puerto Rico a destinar una mayor partida de su presupuesto a Medicaid.

“La gobernadora Jenniffer Gonzalez Colón sostendrá reuniones en el Congreso para asegurar la continuidad, que logró como congresista, de la cubierta de salud bajo Medicaid”, lee la comunicación de La Fortaleza.

La secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina.