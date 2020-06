Antes de llegar a La Fortaleza para exponer el “proceso tan atropellado” que ha vivido con la aseguradora First Medical por un cobro millonario de servicios médicos, el estudiante de medicina, Alexis Joel Hernández Vélez, contaba con un compromiso de ayuda por parte de la gobernadora Wanda Vázquez.

El joven, quien se quemó su cuerpo durante un accidente ocurrido el 19 de enero de 2019 mientras estudiaba medicina en México, visitó esta tarde la Mansión Ejecutiva junto a sus padres, Wanda Vélez y Jaime Hernández.

“Es un caso muy lamentable. Lo hemos visto desde el momento que ocurrió el accidente. Así que vamos a tener la oportunidad de dialogar con él, vamos a buscar las alternativas y lo que puedes saber es que todo lo que esté de parte del gobierno vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo para ayudarlo, no solamente en el aspecto económico de la situación que tiene, sino en el aspecto de la recuperación y que pueda tener acceso a todas las ayudas que él, como paciente, en este momento tiene derecho”, dijo Vázquez en una conferencia de prensa previo a recibir a la familia.

PUBLICIDAD

Aunque con timidez, el joven agradeció la disponibilidad que ha tenido la gobernadora de atender su reclamo de manera personal.

“Yo sigo en un proceso de rehabilitación y necesito la mayor ayuda posible y el respaldo de quien esté dispuesto a ayudarme… Después que me ayuden, estoy feliz con eso”, sostuvo.

El primer acercamiento que tuvo el joven con la gobernadora fue a través de las redes sociales. Este publicó un mensaje el pasado jueves, cuando la gobernadora prometió en un mensaje al país reforzar las leyes para provocar que las aseguradoras respondieran a las necesidades de los pacientes.

“Gobernadora, ¿qué se puede hacer en mi caso para detener el abuso de las aseguradoras? Mientras que First Medical, el mayor proveedor de servicios de salud para empleados gubernamentales, me hizo creer que cubriría la factura del hospital en el cual estuve 7 meses, a la hora de responder y luego de darle vueltas al asunto durante meses, me reúnen con nada más y nada menos que con el Vicepresidente para denegar el pago de 1.3 millones de dólares”, denunció el joven.

La denuncia de Hernández Vélez surgió luego de que First Medical le informaran que no costeará los gastos que incurrió cuando estuvo en el hospital US Army Institute of Surgical Research en San Antonio, Texas.

Según indicó el joven, en un principio la deuda que le First Medical le comunicó primero era de $1.3 millones, pero luego se la aumentaron a $1.7 millones. El joven alega que fue una sorpresa conocer de esta deuda, pues la aseguradora siempre había expuesto que se haría cargo del compromiso económico.

PUBLICIDAD

Primera Hora solicitó nuevamente una reacción a First Medical sobre la denuncia. Se espera por una respuesta.

Sin embargo, el joven estudiante de medicina informó a su llegada a La Fortaleza que las aseguradoras “deberían ofrecer un proceso más claro y más justo y no un proceso tan atropellado, que lo que haga es perjudicar al paciente”.

La madre del joven, por su parte, indicó que su familia no solo busca apoyo para el caso que atraviesan, sino para otros médico indigentes que confrontan problemas con los planes médicos.

“Estamos aquí respaldando a nuestro hijo. Esto es un proceso que ha sido difícil, no solamente es tener el accidente, sino ahora esta carga emocional que es fuerte y estamos aquí para apoyarlo”, expuso.

Añadió que “nosotros venimos a exponer nuestro caso y también Alexis habla, porque no es solamente Alexis, él quiere poner la voz de tantos pacientes que también sufren situaciones con las aseguradoras”.

Primera Hora solicitó una reacción a la aseguradora First Medical, sin embargo, en declaraciones escritas dijeron que no emitirían ningún comentario sobre la situación para mantener la privacidad de su suscriptor.

“En atención a nuestra política sobre no divulgación de información relacionada a nuestros suscriptores y beneficiarios y en cumplimento con la protección de la privacidad de estos, no haremos expresiones sobre este asunto”, lee el escrito enviado a este diario.