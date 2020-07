Ceiba - Indignada porque se le preguntara si estuvo relacionada a la filtración del sumario fiscal de la investigación criminal que se realiza en su contra, la gobernadora Wanda Vázquez afirmó este miércoles que estaba dispuesta a entregar su teléfono celular para que las autoridades puedan indagar si mandó algún correo electrónico o mensaje de texto en el que impulsaba que se diera a conocer todos los detalles de la pesquisa que realizó el Departamento de Justicia.

“Es una falta de respeto decir que yo haya dado instrucciones a que alguien filtrara un informe. La respuesta que yo le voy a dar al pueblo, que es a quien yo me debo, es decirle que yo no tuve absolutamente nada que ver y quien lo haya filtrado, que lo investiguen las agencias. Aquí está mi celular a ver si yo hice algún email o algún texto para enviar algo. El medio (de comunicación), como no puede dar la información de quién es el que le da la información, al medio yo lo autorizo, el periodista que lo recibió, que diga quién se lo envió”, expuso la gobernadora, durante una conferencia de prensa realizada en la antigua base naval Roosevelt Roads de Ceiba.

Pese a que alega que no tuvo nada que ver con la filtración del informe de 74 páginas que preparó el Departamento de Justicia, Vázquez aludió a que el contenido del informe y el que se haya hecho público le benefició. Es que alegó que en la lectura del mismo se puede corroborar que supuestamente no cometió ninguna ilegalidad y no hay evidencia en su contra.

De hecho, a raíz de que se dio a conocer el sumario fiscal, el representante legal de la gobernadora, Edgar Vega Pabón, solicitó la desestimación de la pesquisa que realiza la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

“Quién lo filtró, pues solamente la persona que lo hizo lo sabe. Las gestiones que haga el FEI o cualquier otra agencia de investigación, pues esa es su función. Yo lo que puedo decir es que el filtrase ese documento nos dio la oportunidad a mí y al pueblo de Puerto Rico de ver que no hay un céntimo de evidencia en ese informe para que hubiese la designación del un FEI para esta gobernadora, donde no cometimos ningún acto ilegal. Así que, al contrario, dio esa oportunidad”, subrayó.

En torno a la controversia que la llevó a ser investigada por la agencia que entre el 2017 y agosto de 2019 dirigió y por el FEI, Vázquez alegó que nunca hizo alguna expresión para entorpecer la investigación que realizaba la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar, contra la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñonez, por supuestamente convertir la entrega de suministros a los damnificados de los terremotos en una en la que se sacara beneficio político.

Insistió que despidió a Andújar porque “ella no sabía dónde tenía los almacenes” de los suministros en medio de la emergencia de los terremotos.

Por último, la gobernadora señaló que toda esta controversia por la que es investigada es parte de una agenda política para perjudicarle. De inmediato, lanzó sombras contra la labor del exjuez Rubén Vélez como miembro del PFEI. Aludió a que este apoya activamente a Pedro Pierluisi, su contrincante en las próximas primarias del 9 de agosto, que le da “like” a sus comentarios en las redes sociales y que la hija de este supuestamente forma parte activa de la campaña.

“Yo digo que eso es una agenda política. ¿Por qué yo digo que eso es una agenda política? Porque hoy sabemos, porque filtraron el informe, que ahí no había evidencia para la designación de un FEI. Primero, es una información que solo es un informe donde no hay evidencia de violación de ley. Segundo, no tenemos conocimiento de esa tercera juez del panel, (Ygrí Rivera), si tuvo acceso a esos informes a la evaluación, porque no hace mención en la resolución”, expuso.

Agregó como tercer punto que “el juez (Vélez), que en unión a la licenciada Nydia Cotto Vives decide asignar un FEI en un caso sin evidencia, es un juez que está activamente activo en la campaña de mi opositor”.

Tras estas explicaciones, afirmó que “más claro no puede ser que esas tres interrogantes demuestren una clara agenda política de perjudicarme a mí a dos semanas de unas primarias. Pero el pueblo de Puerto Rico es sabio y sabe que cómo es posible que una investigación desde enero me la radican dos semanas de antes de una primaria sin evidencia”.