La gobernadora Jenniffer González Colón promovió este martes la estrategia de Puerto Rico para competir por inversiones, empresas y oportunidades económicas, al participar y tocar la tradicional campana de la Ceremonia de Apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Su mensaje se enfocó en que Puerto Rico ha fortalecido su competitividad como destino para el desarrollo económico en el resto de los Estados Unidos, a la vez que ofrece mayor visibilidad a largo plazo a quienes consideran mudarse, invertir y establecer negocios en la Isla.

“Puerto Rico compite por inversión, empresas, talento y oportunidades, y tenemos la intención de ganar”, expresó en comunicado de prensa.

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Today, Puerto Rico makes history on Wall Street.



From the New York Stock Exchange (@NYSE), I have the honor of ringing the Opening Bell, bringing Puerto Rico to the heart of the global financial community and showcasing the investment, growth, and economic development… pic.twitter.com/sd7SOOyML5 — Jenniffer González (@Jenniffer) August 25, 2026

“Brindar certeza a largo plazo fortalece nuestra capacidad para atraer capital que pueda respaldar nuevas empresas, actividad económica y empleos de calidad en la isla. En la Bolsa de Valores de Nueva York, nuestro mensaje es simple: Puerto Rico está abierto para hacer negocios y queremos inversión que eche raíces, cree oportunidades y contribuya a nuestro crecimiento a largo plazo”, agregó.

La mandataria, quien fue recibida por el jefe de Asuntos Corporativos de la Bolsa de Valores, Will Goodwin, estuvo acompañada en la Ceremonia de Apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York por el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Ríos; el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja; la directora de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Gabriella Boffelli, al igual que representantes varias empresas, como Paulson Puerto Rico, Evertec, Banco Popular, entre otros.