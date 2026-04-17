La gobernadora Jenniffer González anunció este viernes más vetos a medidas impulsadas en el Senado, esta vez correspondientes a propuestas impulsadas por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora novoprogresista Nitza Morán.

No obstante, dio paso a otra propuesta de Rivera Schatz, presentada junto a los senadores Jeison Rosa Ramos, Gregorio Matías y Karen Román, la cual es un homenaje póstumo a exlegislador Carlos A. Pagán.

El primero de los vetos fue al Proyecto del Senado 683, en el cual Rivera Schatz impulsaba enmiendas a la “Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria”, con el fin de prohibir expresamente la imposición de cargos o contribuciones relacionados con la entrada de furgones a Puerto Rico, como mecanismo de financiamiento para iniciativas de seguridad portuaria.

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Se explica que en agosto de 2025 el gobierno descontinuó el programa de escaneo de furgones establecido al amparo de la Ley Núm. 12-2008, tras determinarse que no cumplía con los objetivos de seguridad ni de fiscalización contributiva que originalmente motivaron su implementación.

Como explicación para el veto, se indicó en un comunicado de prensa emitido por La Fortaleza que la medida “no atiende adecuadamente la realidad jurídica y fiscal que rodea la descontinuación del programa. Actualmente, este asunto se está litigando y queda pendiente de adjudicación ante el tribunal federal”.

“La eliminación legislativa del cargo que históricamente ha financiado dicho programa, sin considerar el desenlace de este litigio, podría tener el efecto de obligar al Gobierno a asumir potenciales costos sin contar con una fuente de ingresos para sufragarlos. Este escenario podría generar cargas fiscales no contempladas, particularmente en el contexto del marco fiscal vigente bajo la Ley PROMESA, al eliminar una fuente dedicada de ingresos sin atender simultáneamente las posibles obligaciones contractuales en disputa”, se añade.

También se recomienda “una revisión legislativa más abarcadora o incluso derogar dicha ley en su totalidad, en lugar de adoptar una solución parcial que no atiende el problema estructural de fondo”.

El otro proyecto vetado fue el 711, de la senadora Morán, la cual proponía enmiendas a “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”.

La propuesta era para establecer las solicitudes de órdenes de protección por riesgo extremo y prohibir temporalmente que una persona compre, posea o porte armas de fuego y municiones cuando ello represente un peligro significativo para sí misma o para otros.

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Se explicó que “es parte integral del compromiso de la gobernadora de proteger a la ciudadanía de la violencia armada y prevenir el suicidio; sin embargo, la medida propuesta no es el mecanismo adecuado para atender estas preocupaciones”.

Se apuntó a que “el proyecto parte del supuesto de que los actos de violencia y los suicidios son cometidos por personas con licencia de armas, sin que del trámite legislativo surja evidencia empírica que sustente tal premisa. En consecuencia, la medida no atiende la violencia perpetrada por quienes no poseen licencia”.

Ayer, jueves, la gobernadora también anunció tres vetos a medidas legislativas, dos de las cuales eran del senador novoprogresista Juan Oscar Morales.