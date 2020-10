La gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó que obtuvo un resultado negativo en su prueba de coronavirus, la que se realizó esta mañana.

“Hoy, tal como adelantamos la semana pasada, volví a realizarme la prueba molecular de COVID-19, resultando la misma negativa. No obstante, para cumplir con el protocolo dictado por el Departamento de Salud y por recomendaciones de la subsecretaria de Salud, Dra. Iris Cardona, continuaré trabajando de forma remoto. Mis mejores deseos de recuperación del secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, y mi agradecimiento a todos los que me han llamado y escrito para saber cómo me encuentro. Me siento bien, sin síntomas, trabajando con medidas y proyectos para el bienestar de todo Puerto Rico”, indicó por escrito.

La gobernadora se ha mantenido en una cuarentena preventiva, luego de que trascendiera que el secretario de Salud se había contagiado con el virus y se reuniera con ella en la Fortaleza.

Mientras, González Feliciano, permanece en aislamiento, en su residencia, tras el resultado positivo a COVID-19.

“Al momento, está bien de salud, con excepción de molestias menores relacionadas al virus; sin embargo, no presenta ninguna complicación respiratoria ni síntomas de qué preocuparse. Permanecerá en aislamiento hasta que cumpla su período, enfocado en su restablecimiento, pero sin desligarse de los trabajos que se realizan en el Departamento de Salud. Agradecemos el espacio para que el secretario continúe el proceso, de la manera más tranquila posible”, indicó por escrito Michelle De la Cruz, portavoz de prensa del Departamento de Salud.