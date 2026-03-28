La gobernadora Jenniffer González Colón informó este sábado que se realizó una reasignación de $10 millones para ofrecer servicios a pensionados, personas con enfermedades catastróficas y promover el deporte.

Además, anunció que el equipo fiscal del gobierno entregó anoche al Senado de Puerto Rico de la información solicitada relacionada a los ahorros generados en los gastos de contratación gubernamental, los cuales ascienden a más de $900 millones.

Los datos los proveyó en comunicados de prensa divulgados en la mañana de este sábado.

Sobre la transferencia presupuestaria, la gobernadora precisó que buscan garantizar la continuidad de servicios esenciales, fortalecer la infraestructura gubernamental y atender necesidades prioritarias de la ciudadanía, en cumplimiento con el Programa de Gobierno propuesto.

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Una de las transferencias fue a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico (JR) de $5,585,000 para cubrir gastos no recurrentes relacionados con beneficios por fallecimiento y reembolsos a pensionados.

El director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Arnaldo J. Ortiz, expresó su agradecimiento a la gobernadora.

“Esta transferencia interagencial tiene como finalidad cumplir a tiempo con los pagos de reembolsos de aportaciones y beneficios para los participantes de las leyes 447-1951, 1-1990 y 160-2013, honrando así el compromiso de esta administración con nuestros participantes, pensionados y beneficiarios del Gobierno Central, la Judicatura y los Maestros”, dijo.

Mientras, el Departamento de Salud recibirá $2.4 millones para ser transferidos al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas y Remediables. Esta transferencia brindará asistencia especializada a pacientes médicamente indigentes, cumplir con obligaciones pendientes del Fondo antes mencionado y mejorar accesos a servicios de salud.

Asimismo, al Departamento de Recreación y Deportes se le aprobó una reasignación de $1.7 millones para fortalecer programas deportivos y compra de equipo que ayude a satisfacer las necesidades en materia recreodeportiva en Puerto Rico, fomentando el bienestar y la calidad de vida de nuestras comunidades.

“Atenderemos necesidades de materiales y equipos en las nueve oficinas regionales del DRD, en beneficio de los impactos recreodeportivos que llevamos alrededor de la Isla. Además, en sintonía con la política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón, vamos a fortalecer la programación para los ‘adultos en plenitud’, entre otros proyectos”, afirmó el secretario Héctor Vázquez Muñiz.

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González Colón destacó, por su parte, que “estas asignaciones responden directamente a nuestro Programa de Gobierno, enfocado en fortalecer los servicios esenciales, atender las poblaciones más vulnerables, así como la salud, infraestructura, deporte, y modernizar la gestión pública. Estamos asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva y que cada inversión esté dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y a construir un gobierno más ágil, eficiente y cercano al ciudadano”.

En cuanto a la información solicitada por el Senado, la primera ejecutiva dijo que los datos provistos reflejan una transformación estructural en la manera en que el gobierno administra sus procesos de contratación.

Precisó que para el año fiscal 2024, se registraron aproximadamente $5.8 mil millones en contratos, mientras que para el año fiscal 2026 esta cifra se redujo a aproximadamente $4.9 mil millones, lo que representa una reducción de alrededor de $904.2 millones, equivalente a cerca de un 16%.