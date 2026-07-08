Desde este miércoles unas 62 agencias gubernamentales arrancaron con la nueva etapa de las finanzas gubernamentales, al irse “en vivo” con el Sistema ERP, que es un sistema financiero digital y centralizado del gobierno de Puerto Rico, informó la gobernadora Jenniffer González Colón.

Su nombre es Íntegra, “una plataforma única y moderna”, que sustituirá un sistema desarrollado “antes de Google”, específicamente a finales de la década de los años ’90. La gobernadora lo describió como “arcaico”.

“Se deja atrás los procesos manuales en las finanzas del gobierno de Puerto Rico, a papeles”, afirmó la gobernadora, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Hacienda.

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Añadió que lo más importante del cambio es que “se va a poder rastrear el dinero en cada agencia”.

Este sistema centralizado y digital se comenzó a desarrollar en el gobierno en el 2015. Sin embargo, no se pudo poner en marcha, a pesar de que se invirtieron $78 millones. Por ello, la gobernadora aseguró que representa “un logro mayor que en 16 meses mi administración haya podido hacer lo que en 10 años no pudieron hacer cuatro gobernadores”.

Lo más importante de esta nueva plataforma es que dará “visibilidad” a las finanzas del gobierno, permitirá estar al día con los estados financieros que se requieren para poder salir de la Junta de Supervisión Fiscal y encaminará al gobierno a alcanzar el mercado de bonos, según destacó la gobernadora.

Además, ayudará al control de gastos, compras, sistemas de financieros, contabilidad, suministros y de recursos humanos.

La gobernadora explicó que Íntegra se logró utilizar, luego de que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, renegoció el contrato con Oracle, con métricas y penalidades.

“Me siento bien orgullosa para hacer llegar este proyecto a este término. Esto es una transformación real del gobierno de Puerto Rico”, manifestó González Colón.

Por otro lado, la gobernadora informó que el Departamento de Hacienda entregó a la Junta de Supervisión Fiscal el pasado viernes los estados financieros del gobierno del 2023.

Informó que a finales de año estaría listo el informe del 2024 y en el próximo año entregaría los del 2025.

Explicó que este proceso era parte de las promesas que hizo en las pasadas elecciones para salir “de las garras de la Junta de Supervisión Fiscal”.