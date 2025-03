La revelación de la existencia de un borrador de una orden ejecutiva que podría ser firmada por el presidente Donald Trump para declarar la independencia de Puerto Rico ha comenzado a generar reacciones en los sectores políticos de la Isla.

Por un lado, La Fortaleza remitió una reacción de la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, en la que desmiente “categóricamente” que el controvertible documento exista. Esto, a pesar que la periodista Katelyn Caralle, del periódico británico que reveló la noticia en exclusiva, Daily News, afirmó tener el borrador.

A esta afirmación, se le unió el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, quien realizó un Facebook Live para exponer que la controversia “es absurda en todos los niveles”.

Mientras, el excandidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, abogó por escuchar el sentir del pueblo en este proceso de autodeterminación y que no se conceda la independencia mediante orden ejecutiva.

Las reacciones surgen luego de que el Daily News revelara esta tarde, en exclusiva, el contenido de la controvertible orden ejecutiva que toca el tema del status político. La misma expone que, si Trump firma la directriz, los puertorriqueños tendrían la ciudadanía estadounidense por nacimiento hasta el 31 de diciembre de 2026 y que se concederían $36,000 millones anuales por 20 años en lo que se transiciona de un territorio de Estados Unidos a un país independiente.

Esta revelación surgió a días que del gobierno de Jenniffer González Colón llevara una comitiva a la capital federal para abogar por la estadidad.

La reacción del gobierno, encabezada por Boffelli, además de desmentir la existencia del documento, alude a que se trata de rumores.

“No existe evidencia alguna que respalde estos alegatos. Cualquier insinuación sobre un plan secreto para forzar la independencia de Puerto Rico es completamente falsa y solo busca desinformar y desviar la atención del verdadero problema: nuestro estatus”, afirmó en declaraciones escritas.

Según la directora ejecutiva, estos “rumores” surgen tras la “exitosa” celebración de la primera Cumbre de la Igualdad y la Estadidad que se realizó el pasado lunes y martes.

Además, recordó que el movimiento independentista, al que catalogó como la minoría, se ha visto amenazado por el “apoyo abrumador a la estadidad” en el último plebiscito, donde obtuvo el 59% de los votos.

Boffelli describió, de paso, que este tipo de controversias son consecuencia de la indefinición política que enfrenta Puerto Rico bajo su actual estatus territorial.

“Mientras continuemos bajo el actual estatus, estaremos expuestos a especulaciones y decisiones tomadas sin la plena participación de los puertorriqueños. Es por eso por lo que, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón, seguimos firmes en nuestra lucha por la estadidad, mandato otorgado por el pueblo en las pasadas elecciones. Solo con la estadidad lograremos la igualdad plena y el respeto que nuestro pueblo merece”, sentenció.

El comisionado residente, entretanto, desacreditó al medio. De hecho, alegó que tiene poca reputación en el Reino Unido.

“La noticia sobre la supuesta orden ejecutiva para la independencia de Puerto Rico no tiene ninguna credibilidad”, afirmó, al establecer que “es difícil hasta decir por dónde empezar a desacreditarla”.

Alegó que una persona, a la que tildó de “Cuca Gómez”, es la que redactó y envió a todos lados su propuesta de independencia para Puerto Rico. Pero, no dio nombre.

La afirmación la hizo luego de establecer que llamó a las oficinas de los congresistas mencionados en el reportaje, Tom McClintock y Tom Kean. Alegó que le indicaron que no tenían tal orden ejecutiva.

“Mantenga la calma. Aquí no está ocurriendo nada hoy... No hay ningún tipo de iniciativa ni acción de Casa Blanca para independizar a Puerto Rico. Primero, que no lo podría haber, porque bajo la Constitución estadounidense, quien único podría dar la independencia a Puerto Rico sería el Congreso y bajo cualquier noción básica de democracia, para que eso suceda los puertorriqueños tendrían que pedirla y los puertorriqueños nunca han pedido su independencia”, afirmó Hernández Rivera.

Dalmau, por su parte, expresó que “resulta en un desarrollo interesante la noticia del Daily Mail. Veremos en el futuro a qué conduce la información de esa nota periodística. Me reitero en que, el proceso de descolonización de Puerto Rico debe ser, como todo proceso de autodeterminación: uno democrático con la participación del pueblo puertorriqueño. Por eso, me reafirmo en una Asamblea de Estatus, con un diálogo bilateral con el Congreso y el Ejecutivo estadounidense, para conocer viabilidad y transición de las fórmulas no coloniales ni territoriales”.