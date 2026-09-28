La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) demandará a NFEnergía LLC (NFE), subsidiaria de New Fortress Energy Inc., por no suplir gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, que desde el 16 de septiembre operan con diésel, un combustible de mayor costo.

¿Qué está pasando?

NFE dejó de suplir gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan el pasado 16 de septiembre. Ante esta situación, la AEE activó el 22 de septiembre una disposición del contrato que permitiría procurar gas natural de un suplidor alterno utilizando la terminal de NFE en San Juan.

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La empresa, no obstante, se ha negado a cumplir con una disposición del contrato que permitiría la entrada del gas natural de otro suplidor.

“El contrato con NFE prevé una solución para cuando la empresa no pueda suplir gas: abrir su terminal para que la AEE, a través de Genera, pueda traer gas de otro suplidor. Sin embargo, NFE se ha negado”, aseguró González Colón.

¿Cómo afecta esta medida a los consumidores?

El uso de diésel para generar electricidad representa un costo mayor, lo que podría traducirse en un aumento en el costo de la electricidad para los consumidores si ese combustible sigue utilizándose.

Ante esto, la AEE, mediante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Third-Party Procurement Office, presentará una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Con la demanda, se solicita que NFE confirme por escrito que su terminal está disponible para recibir gas natural de un suplidor alterno, designe un representante para atender el proceso y entregue los protocolos y criterios para recibir embarcaciones.

Finalmente, también se pide que la empresa se abstenga de impedir la entrada y recepción del gas y que evalúe de buena fe la embarcación propuesta por el suplidor alterno y negocie el acuerdo.