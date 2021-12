En el sistema público de enseñanza hay 260 estudiantes ciegos que requieren herramientas para maximizar sus capacidades educativas y lograr autosuficiencia, una necesidad que el gobierno se comprometió en atender con premura mediante una inversión de $1.8 millones que serían utilizados para la compra de equipos especializados.

La promesa la hizo el gobernador Pedro Pierluisi frente a cinco alumnos y 50 maestros especialistas que visitaron La Fortaleza el lunes, precisamente cuando se conmemoró el Día de la Persona con Discapacidad Visual.

“Como sociedad debemos fomentar la inclusión de las personas con ceguera y cualquier otra que tenga alguna discapacidad, a la vez que facilitamos su independencia como seres humanos. Como gobernador me comprometo a continuar buscando alternativas que logren que su caminar sea justo y equitativo”, expresó Pierluisi.

Anunció que con los $1.8 millones -provenientes del Fondo de Socorro Urgente a Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) - se adquirirán equipos especializados, como impresoras braille, magnificadores y otros recursos obtenidos por American Printing House. También se incluyen “softwares” de computadora para el uso de programas digitales adaptados a sus necesidades y tabletas con teclados adaptados. El equipo está en proceso de finalización de compra.

Explicó que las herramientas se distribuirán a través de los 10 Centros de Servicios de Educación Especial.

“Vamos a poder asistirles en su recuperación académica y en cualquier rezago sufrido por la pandemia”, agregó el gobernador mientras lo escuchaban atentos los alumnos no videntes Juan Chevres, Marielis Pérez, Eric Escobar, Juan Soto y Joycnelis Meléndez, quienes llegaron desde diversos planteles alrededor de la isla.

Además, anunció que se impulsarán dos academias de capacitación en colaboración con la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Ana G. Méndez. En la primera institución se certificarán 48 maestros adicionales para estudiantes no videntes y en la segunda se creará el Instituto de Sordo-Ceguera en la que se busca certificar otros 16 profesionales a base de 50 horas de adiestramiento.

Asimismo, el mandatario informó que se firmó una guía de provisión de servicios para alumnos del Programa de Impedimentos Visuales y Sordociegos, el cual tiene el propósito de proveer a los niños y niñas las destrezas que los preparen para su independencia, tanto en el ambiente escolar, como familiar y social. Además, propone que los procesos de transición a la vida adulta sean adecuados, promoviendo la inclusión e integración.

Por su parte, el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, reconoció la labor del medio centenar de maestros que “viajan la isla impactando a esta población”.

“Hace décadas acá teníamos escuelas residenciales que no permitían ese desarrollo familiar del niño... ese rompimiento hace que necesitemos más recursos para impactar a los niños”, reconoció.

Asimismo, enfatizó en que los alumnos no videntes son “jóvenes y niños típicos” que tienen visión del mundo, aún siendo ciegos.

“Una visión que desarrollan a través del resto de sus sentidos: del tacto, del gusto, de la audición y del olfato. Así que, precisamente, eso es lo que hacen nuestros maestros, poderles dar las herramientas necesarias para que a través del resto de los sentidos esa imagen del mundo se puedan seguir formando y se conviertan en profesionales”, expresó Ramos.

Mencionó como ejemplo el caso del maestro Tomás Cintrón de la escuela Lola Rodríguez de Tió, de San Germán, quien compartió su experiencia como educador con ceguera.

“Para mí es un inmenso placer saber que la futura generación de estudiantes ciegos de mis compañeros colegas, que trabajan al igual que yo por el bienestar de nuestros niños con impedimentos visuales, tengan esta oportunidad que durante mis años de crecimiendo académico no tuve. Cuando quedé ciego decidí ser maestro para brindarle oportunidad a los estudiantes de que no pasaran por situaciones que yo pasé en mis años de estudiante, Dicho esto aprendí que la tecnología es una herramienta esencial que vino para quedarse y que el simple hecho de que tengamos una limitación visual no nos debe mantener alejados de la misma”, expresó el profesor al indicar, por ejemplo, que los equipos permitirán transcribir material escrito al braille o brindar imágenes graficas para que el estudiante tenga la misma información que sus pares.