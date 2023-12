La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) anunció este lunes un importante paso de modernización que sería el primero en ruta a ofrecer a comerciantes, empresarios y el pueblo en general un proceso de permisos más ágil, más amigable, integrado con el resto de las agencias, transparente, con los mismos requisitos para todos los solicitantes, con una tramitación automática y sin necesidad de intervención de funcionarios en muchos casos, todo lo cual conllevaría a una muy necesaria y deseada facilidad para hacer negocios en Puerto Rico.

Esta primera fase de mejoras a la plataforma de solicitudes de permisos en la Isla, conocida como Single Business Portal (SBP, en inglés), anunciada por el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, prioriza dos de los 56 permisos que otorga OGPe, el Permiso de Construcción y el Permiso Único, que son los más utilizados y constituyen el 60% de las solicitudes. En una veintena de municipios, este proceso de solicitud de permisos, si se trata de uno ministerial, se hará de manera automática, reduciendo el tiempo de espera a dos a cinco días, de los 30 a 40 días que podía tomar antes, y eliminando la necesidad de aprobaciones por parte de funcionarios.

Sin embargo, más allá de ese avance, es una modernización que, en palabras del secretario auxiliar de OGPe, Félix Rivera, es además “un paso afirmativo” para poder fiscalizar la otorgación de permisos, fiscalizar a los profesionales involucrados en ese proceso y minimizar, o eliminar, la otorgación de permisos que resultan en fraudes o ilegalidades.

“Eso es lo que queremos con el sistema, que las personas puedan entrar y puedan verificar por municipios los permisos que están. Esa transparencia la queremos dar con el ‘dashboard’ para que la gente pueda buscar, que puedan verificar”, indicó Rivera.

Admitió que no es un sistema perfecto, y necesita “seguir engranando”, pero insistió en que “sí es un paso afirmativo para atender ese tipo de situaciones (permisos ilegales o fraudulentos). Y vamos a fiscalizar más, porque ahora también vamos a tener más visibilidad de los profesionales autorizados, más visibilidad de las personas licenciadas, vamos a tener apoyo de los colegios (de profesionales)”.

La otorgación de un permiso de manera automática, además, minimizaría la posibilidad de actos de corrupción y fraude, pues la lleva a cabo “un ente imparcial. Y estos permisos que son básicos, porque son permisos que ya la ley dijo cuáles son los que se permiten como tal, tendrán esa validación electrónica”.

Por otro lado, aunque se parte de una premisa de honestidad por parte del solicitante de permiso, que además hace un juramento de carácter legal afirmando la veracidad de los datos sometidos en su solicitud, “y la ley es clara y dice que se considera la certeza del documento expedido”, el secretario auxiliar indicó que continúan trabajando en interconectar los sistemas de las diferentes agencias del gobierno “para poder validar información” y, de hecho, ya lo hacen con el Departamento de Salud, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Estamos en esa línea. El sistema tiene que ser uno. El gobernador ha sido claro en eso, un punto de entrada y un punto de salida. Pero tenemos que comunicarnos. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso facilitamos la interconexión entre las agencias. Y nos ayudamos de parte y parte”, afirmó Rivera, aunque acotando que hay que entender que es un proceso que toma tiempo para poder hacerlo correctamente.

Insistió en las bondades del nuevo portal de SBP, que le indica al solicitante del permiso exactamente qué documento debe someter, evitándole así hacer gestiones innecesarias, o someter una solicitud que termine siendo rechazada por contener documentación equivocada.

“Lo de IDEAL (Identificación Electrónica de Acceso en Línea) fue maravilloso, porque la gente se quejaba, ‘tengo que ir pa’allá, tengo que ir pa’ lo otro’. Y con esto, eso es lo que estamos mejorando, para evitarlo. Y a veces nos pasaba que la persona traía el (documento) que no era. Entonces, con qué cara yo le digo a la persona, ‘tienes que regresar porque ese no es el documento’. Ahora no, ahora yo me encargo, eso corre por mí. El mismo sistema te va a pedir el documento. Dice, por ejemplo, usted tiene una deuda, y va a hacer un llamado a IDEAL. IDEAL me trae el documento. Ah mira, es verdad, tiene deuda, pero está en plan de pago. Olvídate de eso, síguelo, porque eso la ley lo permite, el Código de Rentas Internas lo permite. Y no te tengo que bloquear, porque antes te bloqueaba automáticamente, te salía la X y hasta ahí”.

De igual forma, indicó Rivera, al aumentar la transparencia, se atendería la queja que tienen algunas personas en cuanto a que solicitudes tramitadas por gestores se trabajan con más celeridad. Asimismo, daría visibilidad a situaciones “como un caso que tengo agarra’o al corazón, que la persona me llama, una señora mayor, que llevaba un año y medio esperando el permiso para la construcción de su casa. Y la parte deprimente de esto es que, con qué cara le digo a esa señora que ese permiso nunca se radicó. Ella contrató a un gestor, y la persona no hizo su gestión”.

“Por eso queremos que haya más visibilidad. Porque la ley establece que tengo que confiar en un profesional, pero también la ley le impone responsabilidad a ese profesional. Pues vamos a dar de parte y parte. Yo voy a confiar en ti, pero tú tienes que cumplir”, insistió. “¿Qué pasa en otros países? Que se confía en ese profesional, pero te caen encima y se aseguran que cumpla. Y a eso es lo que tenemos que ir moviéndonos. Y cuando fallas te quitan todos los permisos y las multas con grandes. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso estamos también en comunicación con los colegios, porque queremos hacerlo de forma coherente”.

Todavía más, Rivera aseguró que están firmando acuerdos con diferentes gremios y profesionales para educar a las personas y que no necesiten de gestores para radicar sus solicitudes.

Asimismo, agregó que hay espacio para escuchar a las diversas organizaciones que, por ejemplo, luchan por la protección del ambiente o la preservación del patrimonio histórico.

“Nuestra visión es dar participación a todos. Si hacemos algo mitad, en algún lugar se va a estancar. Queremos que el desarrollo continúe, pero el desarrollo se tiene que dar en cumplimiento con las leyes. Y eso es lo que tenemos que propiciar. Estoy abierto a conversación con todo el mundo. Esto no es escondido. Nos reunimos con ICP (Instituto de Cultura Puertorriqueña), nos reunimos con DRNA, a veces son reuniones un poquito más ‘friendly’, a veces son un poquito más intensas, pero es dialogar con todo el mundo, con el sector privado, con los pequeños comerciantes. La idea es poder ayudar a la gente, orientar a las personas, que sepan cómo radicar, que tengan expectativas reales”, insistió.

Por otro lado, OGPe también está colaborando con la Junta de Planificación (JP) para mejorar el portal para radicar querellas en torno a posibles ilegalidades.

“Sabemos que ese módulo no estaba funcionado bien, tenía muchos defectos, muchas lagunas. A veces (las querellas) se quedaban en el aire, tenía que JP buscarlas manualmente, o el municipio, y no la veían. A lo mejor cayó en una bandeja que no la tiene nadie. Pues eso es lo que estamos rediseñando, ese flujo para que le llegue a las personas que debe ser, tanto del municipio como de JP.”, afirmó. “Y estamos buscando que la persona pueda ver el sistema. Lógicamente, tenemos que trabajar una parte que es la de privacidad, cierta información no debe estar ahí. Pero estamos trabajando para que haya una visibilidad”.

“Al final de día, el sistema de permisos debe ser transparente. Y si se deniega, se puede aprobar o se puede denegar, siempre hay un foro apelativo. Lo importante es que uno lo haga con los fundamentos y conforme establece la ley. Y se va a sostener en cualquier sitio. Esa es la idea. Y que la persona tenga transparencia. Dar transparencia para que las personas puedan verlo”, reiteró.

De acuerdo con el anuncio, que se llevó a cabo en las instalaciones de PRITS (Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico), entidad que está colaborando en la modernización del sistema de permisos, la renovada plataforma de SBP contiene los datos de los 800,000 casos que ya estaban en las versiones anteriores del portal, y que se migraron a esta nueva. Eso significa que, si usted tenía un trámite en proceso, está en esta nueva versión y no tiene que hacerlo nuevamente.

Además, esta renovada plataforma, permite guardar la información ingresada por el usuario, de manera que si no completa el trámite no necesita reingresar esa información. Asimismo, le indicará al usuario qué documentos le faltan para poder completar su solicitud, evitando que se paralice por falta de información o por contener información errónea.

Comoquiera, se hizo énfasis en que, aunque se aprueben un permiso de construcción, el mismo será inspeccionado posteriormente para asegurarse de que está en cumplimiento, y está sujeto a que se le hagan señalamientos y tenga que subsanar esas deficiencias, o incluso a que se le revoque el permiso.

Por otro lado, como parte de esta renovación los negocios podrán colocar solo una hoja con un código QR que contendrá toda la información de permisos, en lugar de las múltiples hojas con diversas aprobaciones que tienen que mostrar actualmente.

Esta primera fase de la renovación del SBP se logró con una inversión de $2 millones provenientes de fondos estatales. Las próximas fases se irían implementando paulatinamente en periodos de unos tres a cuatro meses.

Aunque el nuevo sistema ya está disponible para todos los usuarios en los 78 municipios, la validación electrónica de permiso único y permiso de construcción está disponible en 20 municipios, incluyendo varios bajo OGPe, uno autónomo y los tres que conforma en consorcio ABC (Aibonito, Barranquitas y Comerío). Los otros municipios con validación electrónica son: Gurabo, Trujillo Alto, Toa Alta, Naranjito, Morovis, San Sebastián, Lares, Moca, Cidra, San Lorenzo, Hormigueros, Florida, Aguas Buenas, Corozal, Sabana Grande, Orocovis y Ciales.

Para más información, pueden acceder a la plataforma a través de permisos.ddec.pr.gov, llamar a 787-765-2900 o 787-758-4747, o visitar las oficinas regionales localizadas en Humacao, Ponce, Aguadilla y Hatillo. También pueden recibir orientación en el Centro Único de Servicios (CUS) del DDEC, en el primer piso del edificio de Fomento Industrial; y a través del correo electrónico servicioalclientepermisos@ddec.pr.gov.