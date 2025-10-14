Con dinero del presupuesto de la Compañía de Turismo, el gobierno local pagará el salario de los empleados federales que laboran en Bosque Nacional El Yunque, en el Castillo San Felipe del Morro y en el Castillo San Cristóbal para que estos centros turísticos puedan abrir al público en medio del cierre del gobierno de los Estados Unidos ante el tranque presupuestario.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este martes, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, la medida que han pactado con el gobierno federal para evitar perjudicar el turismo local.

“Hoy estamos asignando una inversión de $486,926.40, previendo que este cierre pueda durar 30 días, ojalá sea menos, pero se está programando para un mes. Estamos destinando $186,000 destinados al portal del Bosque Nacional El Yunque para que abra sus operaciones y podemos anunciar que desde hoy las operaciones de El Yunque han sido renovadas”, precisó la gobernadora.

El cierre del gobierno de Estados Unidos entró en vigor el 1 de octubre luego de que republicanos y demócratas no lograran un acuerdo para aprobar el proyecto de ley de gastos del gobierno del presidente Donald Trump.

Se trata del primer cierre federal en casi siete años.

Se informó que el resto del dinero se le destinará a El Morro y al Castillo San Cristóbal, para poder abrir al público, posiblemente, a finales de esta semana.

“Para que tengan una idea, El Morro y San Cristóbal recibieron en el 2023 (unos) 1.3 millones de visitantes. Así que estas son las atracciones más importantes de Puerto Rico, y generaron $229 millones en actividad económica, 1,752 empleos locales generados por estas atracciones y $151 millones en gastos de visitantes en comercios cercanos a estas áreas, por eso es que el gobierno de Puerto Rico no se puede dar el lujo de tener estas facilidades federales cerradas”, puntualizó la gobernadora.

González Colón recordó que en un pasado cierre del gobierno federal, cuando era comisionada residente, también se gestionó pagar el salario de los empleados federales de El Morro y el Castillo San Cristóbal para mantener estos lugares turísticos abiertos. No se puedo realizar con El Yunque, porque estaba en medio de la reconstrucción.

Por otro lado, la gobernadora informó que, posiblemente, los empleados federales podrían recibir dinero para alimentos a través del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“Yo voy a estar impartiendo instrucciones a la secretaria de Familia, (Suzanne Roig Fuertes), el pago por lo menos de cupones de alimentos por emergencia a empleados federales que así lo necesiten, que no estén cobrando, porque evidentemente no van a tener los recursos económicos para llevar el sustento”, dijo.