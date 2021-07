Ante el aumento en la positividad de casos del COVID-19, en su mayoría a consecuencia de la variante Delta, el gobernador interino, Omar Marrero dijo hoy que su administración no descarta que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria.

“La estrategia, definitivamente, sigue siendo la vacunación (voluntaria), por eso recabamos a todas las personas que todavía no se han vacunado que se vacunen, así que estaremos esperando el reporte de la Coalición Científica (que se reúne mañana), miraremos las recomendaciones del Departamento de Salud,” dijo Marrero a preguntas de periodistas en La Fortaleza.

“Todo está bajo consideración, incluyendo esa posibilidad (la vacuna obligatoria), sujeto a lo controversial que pudiese ser”, sostuvo el nominado secretario de Estado. Indicó sin embargo que, aunque han visto un aumento en los contagios, “la situación está bajo control”.

“Estamos monitoreando bien de cerca los casos ha habido incremento marcado, pero estamos por debajo de las hospitalizaciones. Sí estamos recabando la cooperación de todas las personas que se puedan vacunar que lo hagan… Hay vacunas en cada esquina. Ojalá que todas las jurisdicciones del mundo tuviesen una situación como la de nosotros que tenemos acceso a la vacuna en cualquier lugar”, dijo Marrero.

“Vemos como otros lugares, otros países están recibiendo sus primeras dosis ahora, mientras Puerto Rico ha tenido un adelanto marcado, y es por eso que podemos decir que hemos tomado las riendas y el control de esta situación”,agregó.

Dijo que el Secretario de Salud, Carlos Mellado, “es nuestro general en esta batalla, está monitoreando y cualquier consideración que él entienda que se tenga que hacer para tomar medidas un poco más puntuales, se van a considerar”.

Marrero fue preguntado si ante el alza en la positividad de casos que al momento está en un 4.4, el gobierno estaría tomando medidas restrictivas para atajar la pandemia, como las que estuvieron vigentes por más de un año.

El último reporte del Departamento de Salud, registra 86 hospitalizaciones, 132 casos nuevos casos confirmados con prueba molecular y 121 con prueba de antígeno.

“Si todos ustedes conocen a alguien que no se ha vacunado, y tienen esta única teoría que todos sabemos que no se sostiene bajo la luz del sol, vamos a recabar la cooperación de todos, particularmente por aquellos menores que todavía no se pueden vacunar”, sostuvo el gobernador interino.

“Por esos menores que no se pueden vacunar, todos los mayores que se puedan vacunar, que se vacunen, de todas las edades, particularmente de 20 a 29 años que, en un momento dado, seguían siendo el reto principal que teníamos para incrementar esa vacunación”, dijo Marrero en una conferencia de prensa en el Teatrito de La Fortaleza en la que anunció junto a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez y el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, el Programa de Asistencia para la Renta.

Este programa, que cuenta con una asignación federal de $32.5 millones, busca proveer asistencia a personas que a consecuencia de la pandemia tienen atrasos de más de tres meses en el alquiler de sus viviendas, el agua y la luz.