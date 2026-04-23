Un plan de impacto, que incluirá seguridad y educación, iniciará este jueves en la zona oeste de la Isla y se extenderá por los próximo 10 días ante la celebración en Mayagüez de las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

“Nosotros queremos que los estudiantes puedan pasar una actividad amena, una actividad deportiva en orden y por eso es que el gobierno de Puerto Rico no está escatimando en asignar recursos para este tipo de actividad”, afirmó el comisionado de Manejo de Emergencias, Ángel Jiménez Colón, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Como parte del plan establecido, la Policía desplegará un plan de seguridad por todo el litoral costero del oeste, que incluirá zonas playeras, desde Isabela hasta Lajas.

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El coronel Orlando Rivera Lebrón, superintendente asociado de la Policía, no quiso revelar cuántos agentes estarán desplegados en la zona oeste. Pero, informó que en el fin de semana próximo, donde se concentran las mayores actividades deportivas, habrá personal de zonas de Bayamón, San Juan y Arecibo en el oeste.

Reveló que el plan de la Policía se dividirá en tres fases.

“La primera fase es las instalaciones donde se van a llevar a cabo los eventos. Va a haber personal tanto de la Policía estatal como de la Policía municipal del municipio de Mayagüez. Prácticamente, todos estos eventos pues van a ser llevado a cabo en las instalaciones del municipio de Mayagüez. La segunda fase es la dirección verdad y control del tránsito. Va a estar a cargo del Negocio Patrulla Carretera, donde en la carretera número 2, cuando sea necesario, debido a alejar al cúmulo de personas que se espera velar allá en el área de Mayagüez va a estar en dirección y control del tránsito. Y la fase número tres es el escenario nocturno, donde diferentes establecimientos del casco urbano de Mayagüez, pues, tienen diferentes tipos de actividades y nosotros hemos preparado un plan, de igual manera, para dar seguridad en esa área y en las áreas que son aledañas al casco urbano de Mayagüez”, precisó, al dejar claro que buscan que “no haya ningún tipo de incidente”.

Mientras, el director de operaciones del Negociado de Emergencias Médicas, Michel Díaz, informó que tendrán ocho ambulancias disponibles en las zonas de concentración de universitarios para responder a emergencias. Comentó que el personal trabajará en dos turnos.

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“Vamos a tener seis unidades de respuesta rápida que se dividen en unidades SUV y unidades motoras. Estas unidades son los primeros respondedores que acuden a las escenas donde encontremos algún paciente. Vamos a tener personal paramédico, personal de supervisión, incluyendo supervisores de turno y, en adición (sic), vamos a tener personal de apoyo a las operaciones como mecánicos”, informó.

Manejo de Emergencias, por su parte, tendrá respondedores para atender incidentes, incluidas las zonas de las playas. Tendrán un centro de operaciones móvil, donde se atenderían las emergencias.

Jiménez Colón reveló que las autoridades federales también tendrían participación en el plan de seguridad desarrollado por el Departamento de Seguridad Pública. Sin embargo, no especificó sus funciones.

Mientras, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) están a cargo de la parte educativa.

La CST está centrada en orientar a los universitarios a no conducir mientras se está bajo los efectos de las bebidas embriagantes, informó el manejador de proyectos de la agencia, José Báez.

“Lo que buscamos es crear conciencia a los conductores, a todo aquel que vaya a participar de las fiestas nocturnas, pero que llegue con bien, coordine, planifique y regrese con bien a su casa para evitar choques fatales”, indicó.

La agencia entregará un folleto en el que se señala el nivel de alcohol en la sangre que puede tener al consumir ciertas copas de alcohol o botellas de cervezas.

Mientras, Assmca ha entregado a los comerciantes de la zona urbana de Mayagüez naloxona, un medicamente que se utiliza para evitar la muerte en casos de sobredosis de drogas.

Además, la agencia orientará a los jóvenes universitarios sobre el uso de sustancias controladas y sus efectos. Prestarán mayor atención a educar sobre “los riesgos que representa el fentanilo en diferentes modalidades de consumo, que lamentablemente están costando la vida de personas en Puerto Rico”, señaló el doctor Víctor Serrano, Gerente de Proyectos Especiales de Assmca.