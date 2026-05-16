La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, informó que radicó el Presupuesto General de Gastos para el Año Fiscal 2026-2027 ante la Legislatura.

En un comunicado emitido por la Mansión Ejecutiva la noche del viernes, se informó que el presupuesto consolidado asciende a $33,570 millones, e incluye $13,180 millones del Fondo General, lo que según Fortaleza, lo mantiene aproximadamente $312 millones por debajo de las proyecciones de ingresos del Plan Fiscal Certificado.

“Este presupuesto es reflejo de una buena administración de los recursos del Gobierno de Puerto Rico y representa una nueva visión de planificación fiscal enfocada en resultados, disciplina presupuestaria y que atiende las prioridades reales de nuestra gente”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Más personas podrían quedarse sin pasaporte por deber pensión alimentaria

Afirmó además que la propuesta presupuestaria fortalece áreas prioritarias como seguridad pública, salud, adultos mayores, infraestructura, tecnología y apoyo a los municipios.

González destacó que el nuevo presupuesto presentado incluye $44 millones para actualizar las escalas salariales del personal de rango de la Policía de Puerto Rico y $15.6 millones para la adquisición de equipos de seguridad, $20 millones para garantizar el aumento salarial a oficiales correccionales, $20 millones adicionales para fortalecer el Programa de Amas de Llaves, $25.5 millones para proyectos de repavimentación de carreteras, $15 millones para modernizar el sistema de escrutinio electoral, $23.7 millones para fortalecer el sistema Medicaid y las capacidades tecnológicas del MMIS, $11.1 millones para garantizar el servicio de transportación marítima para Vieques y Culebra y $103.9 millones de reserva para mitigar riesgos operacionales, entre otras partidas.

La gobernadora también destacó que el presupuesto incorpora controles fiscales y reservas presupuestarias dirigidas a atender riesgos relacionados con Medicaid y otros programas federales, como un aumento de 5% en los costos de Medicaid.

Añadió además que el Gobierno cuenta actualmente con reservas identificadas para atender posibles riesgos relacionados a Medicaid, incluyendo cerca de $102 millones correspondientes al Año Fiscal 2026 y otros $235 millones del Año Fisal 2025.